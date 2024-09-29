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Календар стрижок на жовтень 2024: найкращі дні для стрижки та фарбування волосся

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Жовтень має чимало вдалих днів для оновлення зачіски та кольору волосся
фото: freepik.com

Актуальний календар знижок на жовтень допоможе обрати найкращий день для оновлення образу

Актуальний календар знижок на жовтень допоможе обрати найкращий день для оновлення образу
Місяць може мати вплив на ріст та стан волосся, залежно від його фази. Тому важливо вгадати не лише з майстром, але й підібрати підходящий день для стрижки. 

Для тих, хто бажає орієнтуватися в сприятливих та несприятливих днях для стрижок «Главком» підготував детальний місячний календар. Тут ви знайдете корисні рекомендації для відвідування перукаря, а також найбільш сприятливих днів для фарбування волосся.

Сприятливі для стрижки у жовтні 2024

Відповідно до місячного календаря догляду за волоссям за жовтень, найбільш вдалими для різних процедур та навіть експериментів з зачіскою вважаються наступні дати:

  • Чудові дні для стрижок: 1, 3, 13-15, 27, 29, 31 жовтня.
  • Оптимальні дні для підстригання: 3, 9-10, 18-19, 28 жовтня.
  • Дні для легкого коригування та догляду: 4, 12, 22-24 жовтня.

На ці дні можна сміливо записуватися до перукаря, щоб отримати максимальний ефект від обраної процедури. Згідно з місячним календарем, ці дати є найбільш сприятливими для догляду за волоссям, стрижок та експериментів із зачіскою. А якщо хочете, щоб зачіска добре трималася, а волосся добре росло і виглядало блискучим та здоровим, оберіть для запису такі дати, як 1, 3, 13, 14, 15, 27, 29, 31 жовтня.

Місячний календар стрижок на жовтень 2024 року
Місячний календар стрижок на жовтень 2024 року
інфографіка: glavcom.ua

Несприятливі для стрижки у жовтні 2024

Згідно з місячним календарем, варто уникати відвідування салону краси 2, 3, 5, 7-8, 11, 16-17, 20-21, 23, 25-26, 28 та 30 жовтня. У ці дні краще обмежитися домашнім доглядом за волоссям, і не вдаватися до радикальних змін. 

Стрижка, фарбування чи хімічна завивка в ці періоди можуть призвести до непередбачуваних результатів: волосся може повільніше рости, гірше укладатися, а кінцевий вигляд зачіски може суттєво відрізнятися від бажаного. Тому краще відкласти такі процедури на більш сприятливий час, щоб запобігти можливим розчаруванням та зберегти здоров'я вашого волосся.

Коли варто фарбувати волосся у жовтні 2024 року

Відповідно до жовтневого місячного календаря, найсприятливіші дні для запису до колориста і маніпуляцією з фарбою є наступні дати:

  • Для суттєвої зміни кольору: 1, 13, 27, 31 жовтня.
  • Для експериментів з відтінками: 3, 15, 29, 9, 18 жовтня.
  • Для ніжного тонування: 4, 12, 22, 24 жовтня.

Сміливо плануйте відвідування колориста у ці дні. Незалежно від того, чи ви прагнете кардинальних змін або хочете спробувати нові техніки фарбування, ці дати обіцяють успішний результат та задоволення від нового образу.

Коли не варто фарбувати волосся у жовтні 2024

Рекомендується уникати фарбування волосся 3, 7, 11, 17, 21, 26 та 30 жовтня.

У ці дні процедури, пов'язані зі зміною кольору волосся, можуть дати неочікувані результати. Існує ризик нерівномірного нанесення фарби, отримання небажаного відтінку або навіть пошкодження структури волосся через хімічний вплив. Щоб досягти бажаного ефекту та зберегти здоров'я вашого волосся, краще перенести фарбування на більш сприятливий день згідно з місячним календарем.

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Теги: мода и красота жінка чоловік соціум

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