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7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Випав сніг – справжня зима прийде на початку листопада
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна скаржитися на своє життя

7 жовтня – Всесвітній день архітектора і архітектури, Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію, Всесвітній день охорони місць проживання та Міжнародний день лікаря. Віряни вшановують день пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха. 

Всесвітній день архітектора і архітектури

7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Припадає на перший понеділок жовтня. Це свято було засноване 1985 року Міжнародним союзом архітекторів для вшанування професії архітектора та її внеску у створення фізичного середовища для проживання людей. Цей день також співпадає з Міжнародним днем житла, що підкреслює важливість архітектури у створенні комфортних та безпечних умов для життя.

Архітектура не лише створює будівлі, але й відображає культуру та цінності суспільства. Вона впливає на настрій, продуктивність і навіть здоров’я людей, які живуть або працюють у створених просторах.

Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію

7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день був заснований 2013 року організацією TNnME (Trigeminal Neuralgia and Me) з метою привернення уваги до цього виснажливого захворювання та підвищення обізнаності про нього. Тригемінальна невралгія є одним із найболючіших станів, що характеризується раптовими нападами гострого, прострілюючого болю в обличчі, який може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Біль може бути спровокований дотиком, жуванням, розмовою або іншими подразниками.

Всесвітній день охорони місць проживання

7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це міжнародне свято було започатковане у рамках Бернської конвенції 1979 року, яка спрямована на охорону дикої фауни і флори та природних місць їх існування. Мета цього дня – привернути увагу до важливості збереження природних середовищ проживання, які є критично важливими для підтримки біорізноманіття та екологічної рівноваги.

Людська діяльність, така як вирубка лісів, осушення боліт та урбанізація, значно впливає на ці середовища, що призводить до втрати видів та деградації екосистем.

Міжнародний день лікаря

7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Припадає на перший понеділок жовтня. Це свято було започатковане за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів»1971 року. Мета цього дня – вшанувати працю лікарів, які присвятили своє життя охороні здоров’я та порятунку інших. Це також день солідарності та активних дій лікарів усього світу.

У цей день проводяться різноманітні заходи, такі як медичні конференції, семінари, майстер-класи та сеанси безплатного медичного огляду. Історія свята пов’язана з бажанням висловити подяку лікарям за їхню самовіддану працю. Ідея створення цього дня належить Юдорі Браун Алмонд, дружині доктора Чарльза Брауна Алмонда, яка хотіла, щоб люди висловлювали свою вдячність лікарям.

Яке церковне свято 7 жовтня

7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

7 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха. Вони були римськими воїнами, які жили у III столітті. Вони займали високі посади при дворі імператора Максиміана, який не знав, що вони християни. Коли їхня віра була викрита, Максиміан наказав їм принести жертву римським богам, але вони відмовилися, заявивши, що служать тільки Єдиному Богу.

За це їх піддали жорстоким тортурам. Спочатку їх одягли в жіночий одяг і водили по місту на ганьбу. Потім їх відправили до Сирії, де місцевий правитель Антіох, якого вони колись підтримали, намагався переконати їх зректися віри. Вакха жорстоко побили, і він помер від ран. Сергія змусили носити залізні чоботи з цвяхами всередині і після довгих тортур стратили через усічення голови.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не слід приймати подарунки від чужинців.
  • Не можна скаржитися на своє життя.
  • Забороняється носити старий одяг.

Народні прикмети і традиції

  • Випав сніг – справжня зима прийде на початку листопада;
  • сонячна і тепла погода – ще три тижні протримається така;
  • місяць блідого відтінку – скоро випаде сніг.

Пам’ятні дати

  • 1253 рік – коронація у Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від Папи Римського Іннокентія IV;
  • 1620 рік – біля Могилева османи й кримці розгромляють військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви;
  • 1806 рік – у Великій Британії вперше отримали патент на копіювальний папір;
  • 1879 рік – Австро-Угорська імперія укладає таємну угоду з Німецькою імперією – перший крок у створенні Троїстого Союзу;
  • 1903 рік – в провінції Онтаріо (Канада) відкривають поклади срібла;
  • 1913 рік – уперше у світі на заводі Генрі Форда у Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів починають виконувати за новою технологічною схемою – на конвеєрі;
  • 1920 рік – перші сто жінок приймають до Оксфордського університету;
  • 1943 рік – Остапа Вишню звільняють з ув'язнення в радянських таборах;
  • 1944 рік – США, СРСР, Велика Британія і Китай домовляються про заміну Ліги Націй Організацією Об'єднаних Націй;
  • 1950 рік – війська ООН вступають на територію Північної Кореї;
  • 1952 рік – отримують патент на штрих-код;
  • 1982 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра мюзиклу Ендрю Веббера і Тіма Райса «Коти», який до закриття у вересні 2000 року був зіграний на Бродвеї 7486 разів;
  • 1988 рік – у Ризі вперше від 1940 року піднімають латвійський національний прапор;
  • 1990 рік – в Ізраїлі у зв'язку з погрозами Саддама Хусейна піддати країну газовій атаці починають видавати населенню протигази;
  • 1992 рік – Національна Рада Азербайджану голосує проти вступу республіки до СНД;
  • 1997 рік – засновують Українську універсальну біржу в Полтаві;
  • 1999 рік – британські вчені оголошують про можливе існування 10-ї, найвіддаленішої і найбільшої, планети Сонячної системи;
  • 2023 рік – починається великомасштабне вторгнення до Ізраїлю з боку руху ХАМАС.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій.

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Теги: свята свято Україна українці релігія церква православна церква

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