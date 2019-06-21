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    9200 шахтарів вже отримали заборговані зарплати за квітень - Герус

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    9200 шахтарів вже отримали заборговані зарплати за квітень - Герус

    За словами Геруса, також до наступної середи будуть погашені борги по зарплаті за квітень перед шахтарями ДП «Шахта ім.Сургая»

    На цьому тижні були погашені заборгованості по зарплаті за квітень 9200 шахтарям ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля».

    Про це повідомив 21 червня у Facebook представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

    «Загалом для погашення біля 200 млн грн боргів із державного бюджету було направлено лише 41 млн грн. А решта коштів - за рахунок дій, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля», - зазначив Герус.

    За його словами, також до наступної середи будуть погашені борги по зарплаті за квітень перед шахтарями ДП «Шахта ім.Сургая» (Донецька обл.).

    «Сьогодні шахта ім.Сургая підписала прямий контракт на збут вугілля, де тепер немає схеми із непотрібним посередником (приватним)», - зауважив Герус.

    Нагадаємо, у Львівській області 10 червня гірники перекрили міжнародну трасу Львів-Рава Руська, бо останні три місяці їм не виплачували зарплату.

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