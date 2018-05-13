93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж

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Військові тренувалися витримувати високий темп наступу

Щоденно, незважаючи на святкові чи вихідні дні, бійці 93-ї окремої механізованої бригади продовжують інтенсивно вдосконалювати навички використання зброї та відпрацьовавути тактичні прийоми. Про це інформує прес-служба бригади.

Наразі на полігонах Донеччини розрахунки автоматичних гранатометів та зенітних установок «звіряють годинники» з піхотинцями бригади та штурмовими роями тактичної групи «Моспине».

Гранатометники і зенітники тренуються швидко розгортати свою потужну зброю, знаходити і вражати цілі, швидко змінювати позиції.

Ці навички, узгоджені з діями піхотинців, дозволяють витримувати високий темп наступу, адже потужна, маневрена, а головне - постійно доступна вогнева підтримка дає можливість не витрачати багато часу на долання вогневих точок і снайперів ворога.

«Ефективність автоматичних гранатометів для знищення чи подавлення противника на відкритій місцевості та в лісосмугах, коли вогонь ведеться по деревам і уламки вражають ворога зверху, доведена роками війни на Донбасі. А через здатність вести вогонь по навісній траєкторії, АГС-17 стає незамінним при боях у населених пунктах», - сказано у повідомленні.

Найбільш руйнівний ефект досягається злагодженим застосуванням АГС-17 із установками ЗУ-23-2 та ЗПУ-1, що й відпрацьовується в ході навчань, додають у бригаді.