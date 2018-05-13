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    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж

    • Сьогодні, 11:54
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    Військові тренувалися витримувати високий темп наступу

    Щоденно, незважаючи на святкові чи вихідні дні, бійці 93-ї окремої механізованої бригади продовжують інтенсивно вдосконалювати навички використання зброї та відпрацьовавути тактичні прийоми. Про це інформує прес-служба бригади.

    Наразі на полігонах Донеччини розрахунки автоматичних гранатометів та зенітних установок «звіряють годинники» з піхотинцями бригади та штурмовими роями тактичної групи «Моспине».

    Гранатометники і зенітники тренуються швидко розгортати свою потужну зброю, знаходити і вражати цілі, швидко змінювати позиції.

    Ці навички, узгоджені з діями піхотинців, дозволяють витримувати високий темп наступу, адже потужна, маневрена, а головне - постійно доступна вогнева підтримка дає можливість не витрачати багато часу на долання вогневих точок і снайперів ворога.

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    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж
    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж
    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж
    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж
    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж
    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж
    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж
    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж
    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж
    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж
    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж
    93-я бригада показала, як її бійці відпрацьовують навички: фоторепортаж

    «Ефективність автоматичних гранатометів для знищення чи подавлення противника на відкритій місцевості та в лісосмугах, коли вогонь ведеться по деревам і уламки вражають ворога зверху, доведена роками війни на Донбасі. А через здатність вести вогонь по навісній траєкторії, АГС-17 стає незамінним при боях у населених пунктах», - сказано у повідомленні.

    Найбільш руйнівний ефект досягається злагодженим застосуванням АГС-17 із установками ЗУ-23-2 та ЗПУ-1, що й відпрацьовується в ході навчань, додають у бригаді.

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