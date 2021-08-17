У Криму окупанти провели обшуки, затримали п'ять кримських татар

Мати Рустема Мурасова, Гульнар, повідомила активістам, що в ході обшуку у сім'ї вилучили грошові кошти в розмірі 150 000 рублів, 500 доларів і 100 євро

Слідчі заходи проводили співробітники ФСБ, ЦПЕ і ОМОНу

В окупованому Росією Криму в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя на світанку проходили масові обшуки, затримано п'ять осіб. Про це повідомляє «Кримська солідарність».

«Сьогодні з 4 години ранку в Криму проходили нові масові обшуки в будинках кримських татар мусульман у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. До 7 години ранку на гарячу лінію «Кримської солідарності» надійшло щонайменше п'ять повідомлень. Слідчі заходи проводили співробітники ФСБ, ЦПЕ і ОМОНу.

За підсумками слідчих заходів затримано п'ятьох осіб. У Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ забрали активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова, у Балаклавському районі Севастополя – Джеббара Бекірова, в Бахчисарайському районі – активіста Заура Абдуллаєва, в Сімферопольському районі Криму – Раіфа Февзієва».

Чотирьох із затриманих – Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Джеббара Бекірова, Заура Абдуллаєва – доставили в «Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю», а Раіфа Февзієва – в «Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Сімферополю» .

Раіф Февзієв – місцевий імам (релігійний діяч), який закінчив медресе, кримськотатарський активіст, багатодітний батько.

Рустем Мурасов, Рустем Таїров, Джеббар Бекіров і Заур Абдуллаєв займалися активізмом, систематично відвідували політично мотивовані судові засідання, підтримували сім'ї політв'язнів, організатори іфтарів і масових заходів у своїх селищах.

«Сьогодні Рустем Мурасов повернувся з Ростова-на-Дону, де ще вчора було винесено вирок кримським татарам, о третій годині ранку. І буквально за кілька годин співробітники силових структур нагрянули з обшуком у будинок його літньої матері, з якою він проживав, у селі Фруктове Нахімовського району Севастополя», – повідомляє кримська активістка Муміне Салієва.

У лютому 2016 року у Рустема Мурасова вже проходив перший обшук. Тоді його затримали, відвезли в Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю, але пізніше відпустили.

«Це люди, які з першого дня, як почалися обшуки, відвідували постійно суди, робили передачі. 2 лютого 2018 року вже було затримання Рустема Таїрова і Рустема Мурасова. Їх хотіли відвезти в ФСБ. Цивільні захисники поїхали і відвоювали їх тоді», – розповідає активіст Дилявер Меметов.

На обшук до Раіфа Февзієва не пустили адвоката Едема Семедляєва. До інших захисники доїхати не встигли, співробітники ФСБ завершили слідчі дії в короткі інтервали часу.

Слідчі дії в будинках Джеббара Бекірова, Заура Абдуллаєва і Рустема Таїрова проводилися за постановою Ленінського райсуду Севастополя.

Як випливає з поданих до суду матеріалів, у житлових та підсобних приміщеннях домоволодіння за місцем реєстрації та проживання Мурасова Рустема можуть зберігатися електронні носії інформації, на яких міститься «інформація про діяльність терористичної організації «Партія ісламського визволення» («Хізб ут-Тахрір аль-Іслямі»); екстремістська література зазначеної організації, а також інші предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальній справі».

Мати Рустема Мурасова, Гульнар, повідомила активістам, що в ході обшуку у сім'ї вилучили грошові кошти в розмірі 150 000 рублів, 500 доларів і 100 євро. Частина з цих коштів належить знайомим сім'ї, частина була виділена в допомогу Рустема Мурасову після недавнього затоплення. Позначку про вилучення коштів слідчий вніс до протоколу, але Мурасов підписувати його без адвоката відмовився.

Учора стало відомо, що російський суд засудив кримських татар до 12-18 років колонії.