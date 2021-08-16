Російський суд засудив кримських татар до 12-18 років колонії

На оголошення вироку пустили всього шістьох людей: мати Ельдара Кантімірова, дружину Ленура Халілова, дочка Руслана Нагаєва і сестру Руслана Месута

Адвокати засуджених поки не коментували вирок

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону винесли вирок фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір», кримським татарам, мусульманам Руслану Нагаєву, Ельдару Кантімірову, Леуру Халілову та Руслану Месуту. Про це посиланням на громадську організацію «Кримська солідарність» повідомляє «Радіо Свобода».

Суд в особі головуючого судді Романа Сапрунова виніс такий вирок:

Руслану Месуту – 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік після звільнення

Ленур Халілову – 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік після звільнення

Ельдару Кантімірову – 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік після звільнення

Руслану Нагаєва – 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік після звільнення

На оголошення вироку пустили всього шістьох людей: мати Ельдара Кантімірова, дружину Ленура Халілова, дочка Руслана Нагаєва і сестру Руслана Месута.

Адвокати засуджених поки не коментували вирок.

Нагадаємо, в окупованому Криму почався онлайн-флешмоб на підтримку фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв вважає, що сім років тому під час окупації Криму план Путіна полягав у тому, аби купити лідерів кримськотатарського руху.