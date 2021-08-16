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    Російський суд засудив кримських татар до 12-18 років колонії

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    На оголошення вироку пустили всього шістьох людей: мати Ельдара Кантімірова, дружину Ленура Халілова, дочка Руслана Нагаєва і сестру Руслана Месута - Російський суд засудив кримських татар до 12-18 років колонії
    На оголошення вироку пустили всього шістьох людей: мати Ельдара Кантімірова, дружину Ленура Халілова, дочка Руслана Нагаєва і сестру Руслана Месута
    Фото з відкритих джерел

    Адвокати засуджених поки не коментували вирок

    У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону винесли вирок фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір», кримським татарам, мусульманам Руслану Нагаєву, Ельдару Кантімірову, Леуру Халілову та Руслану Месуту. Про це посиланням на громадську організацію «Кримська солідарність» повідомляє «Радіо Свобода».

    Суд в особі головуючого судді Романа Сапрунова виніс такий вирок:

    • Руслану Месуту – 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік після звільнення
    • Ленур Халілову – 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік після звільнення
    • Ельдару Кантімірову – 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік після звільнення
    • Руслану Нагаєва – 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік після звільнення

    На оголошення вироку пустили всього шістьох людей: мати Ельдара Кантімірова, дружину Ленура Халілова, дочка Руслана Нагаєва і сестру Руслана Месута.

    Адвокати засуджених поки не коментували вирок.

    Нагадаємо, в окупованому Криму почався онлайн-флешмоб на підтримку фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір».

    Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв вважає, що сім років тому під час окупації Криму план Путіна полягав у тому, аби купити лідерів кримськотатарського руху.

    Теги: Крим кримські татари окупанти
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    Російський суд засудив кримських татар до 12-18 років колонії