Стали відомі деталі візиту Меркель в Україну

Канцлерка Німеччини отримає орден від Зеленського та обговорить Донбас

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну у неділю, 22 серпня. Цю дату офіційно підтвердили у канцелярії німецького канцлера. Про це повідомляє пресслужба Кабміну Німеччини.

Меркель розпочне свій візит в Україну з покладання квітів до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.

Після цього німецька канцлерка зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та отримає від нього «Орден Свободи», який є найвищим орденом заслуг в Україні.

Також Меркель зустрінеться з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

За даними Кабміну Німеччини, Меркель в ході зустрічі з Зеленським планує обговорити питання двосторонньої та економічної політики між Києвом та Берліном, процес реформ в Україні, а також виконання мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, перед візитом в Київ Меркель зустрінеться з Путіним та обговорить з ним Україну.

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