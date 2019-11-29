Адвокат Федур стверджує, що працівники спецслужб погрожували єдиному свідку у справі Пашинського



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Адвокат Сергія Пашинського Андрій Федур

Захисник переконаний, що на свідка тиснули співробітники Державного бюро розслідувань

Свідку у справі Сергія Пашинського погрожували невідомі особи, які, швидше за все, є працівниками спецслужб.Про це заявив адвокат Пашинського Андрій Федур під час засідання Печерського райсуду Києва з розгляду клопотання про продовження йому запобіжного заходу.

«Єдиний свідок у справі Олійник повідомив, що через півтора місяці після затримання Пашинського до нього приїхали двоє невідомих людей на автомобілі БМВ і сказали, що він буде викликаний на допит у справі Пашинського і повинен повідомити слідчому, що був тільки один постріл, Пашинський вийшов з автомобіля, тримаючи в руці пістолет, погрожуючи Хімікусу, вистрілив в нього», - сказав адвокат.

«Йому сказали, що він повинен дати саме такі свідчення. Тому що якщо він так не зробить, то вони до нього ще приїдуть. А якщо зробить все, що попросили, то дадуть грошей», - додав Федур.

Він зазначив, що відразу після цього слідчий повинен був почати розслідування з приводу погроз свідкові.

«Що сталося далі? Слідчий ДБР отримав повідомлення про вчинення злочину. Що ви думаєте, він написав рапорт з цього приводу? Внесли відомості в ЄРДР і почали досудове розслідування? Ні, й кінь не валявся», - обурився адвокат.

«Я переконаний, що ці невідомі були співробітниками Державного бюро розслідувань, бо тільки в інтересах працівників ДБР було важливо, щоб єдиний очевидець подій - свідок Олійник - змінив свої свідчення і щоб цей очевидець відверто брехав під час допиту», - сказав Федур.

Він підкреслив, що підозру Сергію Пашинському було сфальсифіковано слідчим Державного бюро розслідувань Кокошею, незважаючи на те, що єдиний свідок тих подій Олійник розповів під час допиту, що бачив, як Пашинський вийшов з автомобіля, і в руках у нього нічого не було.

«Свідок Олійник дав свідчення, що в руках у Хімікуса була «трояндочка» (горловина розбитої пляшки з гострими кінцями для нанесення тілесних ушкоджень). І щоб цією «трояндочкою» не отримати в горло і загинути Пашинський в межах необхідної оборони застосував вогнепальну зброю», - резюмував адвокат.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 на дорозі під Києвом стався конфлікт між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і вдарив його пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, зробивши попереджувальний постріл в повітря. Коли це не дало результату, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Разом з тим, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіціі повідомляють, що з місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанова про закриття кримінального провадження в зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

Однак, 7 жовтня цього року Пашинського заарештували на два місяці без можливості внесення застави.

17 жовтня під час судового засідання було оголошено, що Пашинського на поруки готові взяти колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер парламенту Андрій Парубій й інші чинні та колишні нардепи.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

29 листопада суд продовжив на два місяці арешт Пашинського.

Джерело: Цензор.НЕТ