Суд продовжив арешт Пашинського



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Пашинський в суді, 29 листопада Фото: Цензор.нет

Близько десяти людей хотіли взяти Пашинського на поруки

Печерський районний суд продовжив на 60 діб термін тримання під вартою ексдепутата Сергія Пашинського.

Під час судового засідання адвокат Андрій Федур просив відхилити клопотання прокурорів Генпрокуратури про продовження терміну тримання і натомість ухвалити запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання або взяття на поруки.

У той же час прокуратура вимагала продовження арешту, бо вважає, що Пашинський може тиснути на свідків, якщо буде на свободі.

Близько десяти людей хотіли взяти Пашинського на поруки - зокрема нардеп від «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар, екснардеп від «Народного фронту» Андрій Тетерук, Дмитро Булатов, екссекретар РНБО Олександр Турчинов, нардеп від «ЄС» Микола Величкович, екснардеп від «Народного фронту» Олександр Сочка та Сергій Висоцький.

Як відомо, у жовтні Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського райсуду, який обрав екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

17 жовтня під час судового засідання було оголошено, що Пашинського на поруки готові взяти колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер парламенту Андрій Парубій й інші чинні та колишні нардепи.

Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати. Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.