Проти Портнова відкрили кримінальне провадження



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Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань Фото: eurosolidarity.org

Адвокат Порошенка: Заяви Портнова – це завідомо неправдиві повідомлення, які підпадають під кримінальну відповідальність

Так звані заяви Портнова, спрямовані проти п’ятого президента України Петра Порошенка, не мають жодних юридичних перспектив і носять характер юридичного тролінгу, спрямованого на підрив репутації. Про це під час прес-конференції заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, йдеться на сайті партії «Європейська солідарність».

Він повідомив, що дії Андрія Портнова підпадають під кваліфікацію статті 383 Кримінального кодексу України «завідомо неправдиві повідомлення про злочин», і відповідне провадження проти Андрія Портнова вже зареєстроване.

«Так звані заяви Портнова, про які багато пишуть, що начебто буде Петро Порошенко притягуватися до відповідальності, – це юридичний тролінг, тому що тут немає жодної мети домогтися справедливості або реалізації хоча б однієї норми законодавства. Тут взагалі немає юриспруденції, тут йдеться виключно про політичні операції і про створення інформаційних приводів, створення проблем Петру Порошенку і очолюваній ним політичній силі у передвиборчому процесі», – наголосив адвокат.

«За такі речі має бути відповідальність. Відповідальність за це передбачена Кримінальним кодексом України, стаття 383 «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину». Зареєстроване кримінальне провадження стосовно чотирьох епізодів діяльності пана Портнова, а саме стосовно епізоду з українськими моряками, з їх захопленням під час їхнього переходу в Азовське море; заяви його стосовно телеканалу «Прямий», заяви його стосовно ПАТ «Кузня на Рибальському» і його заяви стосовно Вищої ради правосуддя», – повідомив Ігор Головань.

Він також розповів, що усі заяви Портнова «скроєні за одним чітким лекалом»: «перераховуються якісь події, потім додаються слова «ймовірно», «за переконанням», «за наявною інформацією». Потім оголошується, що за цими подіями стоять кримінальні правопорушення. І далі йде вимога до ДБР розслідувати це, перевірити, з’ясувати, і так далі», – роз’яснює адвокат.

Він наголосив на тому, що Андрій Портнов у своїй публічних коментарях не приховує справжньої мети цих дій – дискредитації Петра Порошенка, а відповідно до Конституції України честь і гідність особи є найвищою цінністю, тому зазначена діяльність Портнова апріорі є такою, що порушує закон, і їй має бути надана відповідна правова оцінка.

Нагадаємо, 20 травня екс-заступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Петра Порошенка. Так, його за словами, колишнього президента вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків п'ятим президентом України Петром Порошенком.

27 травня Портнов подав до ДБР четверту заяву, яка стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

На початку червня директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба поінформував ЗМІ, що порушені за заявами Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

«Питання досить резонансні. У зв'язку з цим, нами заплановані і в найкоротші терміни будуть проведені активні слідчі дії. Ми будемо перевіряти всі факти, які були викладені у зверненнях, та, відповідно, добувати докази в підтвердження або спростування вини. Громадськість у найближчий період часу повинна отримати відповіді на всі питання», - заявив голова ДБР.

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