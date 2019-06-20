Порошенко прокоментував лавину справ проти себе: це – політичне шоу



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П’ятий президент України Петро Порошенко

Експрезидент про своє кримінальне переслідування: Це – підігрування агресору

П’ятий президент України Петро Порошенко розказав в

ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» , як збирається протидіяти тому шквалу справ, які відкриваються проти нього.

«Я думаю, їх вже не менше двадцяти. Я до цього ставлюся, як до політичного шоу. І це дає мені підстави для певного оптимізму щодо того, що я все правильно робив…», - вважає Порошенко.

Він додав, якщо проти нього порушують кримінальну справу про те, що він віддав наказ про контрнаступ, це відповідним чином характеризує тих, хто звертається, і тих, хто порушує подібні справи.

«Бо в результаті того контрнаступу було звільнено дві третини Донбасу. Якщо хтось звертається щодо того, що Україна намагається захищати морське узбережжя, не визнаючи анексію Азовського моря і Керченської протоки, і це було підтверджено вже рішеннями міжнародних трибуналів, а в Україні проти цього порушуються справи, я це розцінюю як підігрування агресору. Це ж робиться для того, щоб міжнародній громадськості представити все так: слухайте, в Україні за це порушуються кримінальні справи, то що ви хочете від нас?», - заявив експрезидент.

«Тому це має обмежене відношення до Порошенка, це підігрування агресору», - резюмував Порошенко експрезидент.

Нагадаємо, 20 травня екс-заступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Петра Порошенка. Так, його за словами, колишнього президента вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків п'ятим президентом України Петром Порошенком.

27 травня Портнов подав до ДБР четверту заяву, яка стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

На початку червня директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба поінформував ЗМІ, що порушені за заявами Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

«Питання досить резонансні. У зв'язку з цим, нами заплановані і в найкоротші терміни будуть проведені активні слідчі дії. Ми будемо перевіряти всі факти, які були викладені у зверненнях, та, відповідно, добувати докази в підтвердження або спростування вини. Громадськість у найближчий період часу повинна отримати відповіді на всі питання», - заявив голова ДБР.

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