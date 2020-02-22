Адвокат родин Небесної сотні: Правоохоронці генерують злочини тяжчі, за ті, які вони нібито розслідують



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Адвокат родин Героїв Небесної Сотні Віталій Тітич

Віталій Тітич не вірить, що передача розслідування злочинів проти Майдану від Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань дасть результат

Адвокат родин Героїв Небесної Сотні Віталій Тітич в

розповів, на яких етапах перебувають суди і слідство у справах злочнів проти Майдану. Зокрема адвокат зазначив, що

створення спеціального слідчого підрозділу з виключною підслідністю за злочинами організованого злочинного угрупування Януковича обумовлено концепцію розслідування, яка розглядала «узурпацію влади» та економічні та корупційні злочини ОЗГ як пов'язані метою і мотивами з насильницькими злочинами, вчиненими під час протестних акцій на Майдані. У цій системі координат, на думку Тітича, слідство було найбільш ефективним, бо пов'язувало логічним ланцюжком розрізнені епізоди діяльності угруповання, організаторів та виконавців злочинів.

«Проте ця логіка досудового розслідування зруйнована новим Генпрокурором – він взагалі не бачить ознак діяльності злочинної організації і відповідно не вважає необхідним об’єднувати розслідування злочинів її членів. В результаті у ДБР мають опинитись провадження, які перебувають на стадії досудового розслідування за насильницькими злочинами, а в НАБУ – економічними», - каже адвокат родин Героїв Небесної сотні.

Коментуючи заяву ДБР про те, що передача справ відбувається так мляво через велику кількість епізодів та речових доказів, Тітич зазначив: «А раніше ніхто не знав, що їх велика кількість і треба буде передавати? Ніхто не знав, що треба забезпечити тяглість? Що треба забезпечити відповідальність слідчих, аби не було так, щоб п’ять років він цим займався, а потім кинув та пішов? Але все було зроблено навпаки, аби помножити негативні наслідки».

Відповідаючи на зауваження, що до створеного відділу ДБР з розслідування злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 рр., у нього заздалегідь скепсис, Тітич заявив, що його «скепсис» не обмежується лише цим відділом Державного бюро розслідувань.

«Усі українські правоохоронні органи перебувають у стані перманентної дисфункції – вони не тільки не виконують своїх обов’язків, а генерують злочини значно тяжчі, ніж ті, які вони нібито розслідують», резюмував він.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор призначив керівництво департаменту у справах Майдану. Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Мисяка на посаду начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України Окрім того, підписано наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника начальника вказаного Департаменту.

Також тодішня Генпрокуратура анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.