Генпрокурор призначив керівництво департаменту у справах Майдану



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Справами Майдану займатиметься новий департамент ГПУ

Департамент ГПУ у справах Майдану очолив Віктор Мисяк

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив керівників Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

«Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Мисяка на посаду начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України Окрім того, підписано наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника начальника вказаного Департаменту», - йдеться в повідомленні.

Раніше Віктор Мисяк обіймав посаду заступника начальника Департаменту – начальника управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії Генпрокуратури. А Олексій Донський – начальника відділу організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Нагадаємо, 21 жовтня 2019 року в Генпрокуратурі створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. До його складу увійшли три відділи.

Також Генпрокуратура анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.