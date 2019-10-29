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    Генпрокурор призначив керівництво департаменту у справах Майдану

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    Справами Майдану займатиметься новий департамент ГПУ&nbsp; - Генпрокурор призначив керівництво департаменту у справах Майдану
    Справами Майдану займатиметься новий департамент ГПУ 

    Департамент ГПУ у справах Майдану очолив Віктор Мисяк

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив керівників Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

    «Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Мисяка на посаду начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України Окрім того, підписано наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника начальника вказаного Департаменту», - йдеться в повідомленні.

    Раніше Віктор Мисяк обіймав посаду заступника начальника Департаменту – начальника управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії Генпрокуратури. А Олексій Донський – начальника відділу організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

    Нагадаємо, 21 жовтня 2019 року в Генпрокуратурі створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. До його складу увійшли три відділи.

    Також Генпрокуратура анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.

     Читайте також: Скандальні чистки у Генпрокуратурі. Звільнений Сергій Горбатюк викриває нове керівництво

     

    Генпрокурор Сергій Горбатюк Небесна сотня (Євромайдан) розслідування Руслан Рябошапка
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