Хто куруватиме справи Майдану? ДБР назвало ім'я керівника спеціального відділу



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Керівник відділу з розслідування справ Майдану у Державному бюро розслідувань Олександр Буряк

У ДБР назвали завершення розслідування справ Майдану одним із найвідповідальніших завдань

Керівником відділу з розслідування «справ Майдану» у Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника директора Державного бюро розслідувань. Він відповідав за роботу оперативних підрозділів та займався їх укомплектуванням. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що Буряк був відібраний на керівну посаду в ДБР комісією за участю представників Консультативної місії Ради Європи. «Він має значний досвід на керівних посадах у слідчих підрозділах, під егідою Консультативної місії Ради Європи пройшов навчання у структурних підрозділах Європейського суду з прав людини з питань забезпечення прав і свобод громадян під час проведення досудового розслідування та вивчав європейську практику з розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав людини», - йдеться в повідомленні ДБР.

«Завершення розслідування справ Майдану – одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань. Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві. Керівництво Державного бюро розслідувань це добре розуміє, тому доручили цю відповідальну роботу мені. Наразі триває переведення слідчих та прокурорів з Генеральної прокуратури України до нашого відділу, як це передбачено змінами до Закону України «Про Державне бюро розслідувань», – зауважив Буряк.

Буряк здобув вищу освіту у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого в м. Харкові за спеціальністю «Правознавство». У правоохоронних органах з 1998 року. Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури міста Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України.

З 2015 по 2017 роки працював заступником прокурора м. Києва, заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури столичної прокуратури.

Раніше ЗМІ написали, що заступником керівника Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової стане адвокат Олександр Бабіков, який захищав експрезидента Віктора Януковича. Повідомлялося, що на займаній посаді він буде займатися розслідуванням справ про розстріли Небесної сотні.

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