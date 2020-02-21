Генпрокурор: ми знаємо, хто «злив» матеріали слідства щодо Майдану



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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка

Рябошапка запевняє, що матеріали були не викрадені, а скопійовані

В Офісі генпрокурора знають, хто міг «злити» матеріали слідства щодо розслідування справ Євромайдану. Зокрема, про допити свідків, проведені нещодавно.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

«Що стосується витоку інформації, який відбувся, то він відбувся власне... ми підозрюємо, що це та людина, яка працювала не за мене, а працювала за Горбатюка (ексначальник управління спеціальних розслідувань колишньої Генпрокуратури). Ми знаємо, хто це міг зробити. Ми проводимо розслідування, є кримінальне провадження. Це не були втрачені матеріали. Це були скопійовані матеріали. І, очевидно, що ми це розслідування доведемо до логічного завершення і притягнемо винних до відповідальності», - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, на початку листопада 2019 року стало відомо, що із тодішньої Генеральної прокуратури зникли два томи справи одного з кримінальних проваджень у справі розстрілів співробітників міліції під час Євромайдану.

Вони «знайшлися» в Державному бюро розслідувань – туди їх передав ексзаступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Він також написав заяву, в якій вказав, що, мовляв, ці документи викрав ексначальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк і сховав їх. Водночас Горбатюк звинуватив Портнова, що це він організував викрадення разом зі своїм спільником у Генпрокуратурі.