Адвокати Януковича не виключають, що їхній клієнт отримає вирок до Дня незалежності



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Фото: УНІАН Віктор Янукович

Захисники колишнього президента переконують, що справа про держзраду Януковича - політична

Суд у справі про держзраду Віктора Януковича може винести вирок колишньому президенту вже до Дня незалежності. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів новий адвокат у цій справі Олександр Байдик.

Саме для цього, каже Олександр Байдик, суд наполягає на призначенні нового державного адвоката у цій справі – Юрія Рябовола. Це призначення «винятково для того, щоби адвокат був лояльним до сторони обвинувачення і суду. Щоб він «в тупу» сидів і слухав ці дебати. Бо хочуть якомога швидше отримати вирок», - сказав Байдик.

За словами адвоката Байдика, цей процес начебто керується з Адміністрації президента і головні рішення ухвалюють там, а не в суді. «Логіка в тому, щоби для себе бонуси набрати, що вони за цієї влади все ж таки осудили колишнього президента», - вважає Байдик.

Байдик також підтверджує чутки, що вирок колишньому президенту ніби вже написаний – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Саме таку інформацію напередодні «Главком» отримав зі своїх джерел. У той же час у прокуратурі категорично спростовують все це і наполягають: адвокати Януковича навмисно розповсюджують інформацію про заздалегідь написане рішення суду і усілякими методами затягують процес.

Як повідомляв «Главком», новим адвокатом колишнього президента Віктора Януковича, стане Юрій Рябовол.