Генпрокуратура знайшла Януковичу нового безкоштовного адвоката - джерело



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Джерело стверджує: Януковичу винесуть вирок у 15 років з конфіскацією майна

Новим адвокатом колишнього президента Віктора Януковича, якого призначить Центр безоплатної правової допомоги, стане Юрій Рябовол. Про це «Главкому» повідомило джерело в ГПУ.

За його словами, після демаршу адвокатів Януковича і адвоката, якого призначив ЦБПД в особі Овсяннікова, які почали зривати засідання Оболонського суду вже спільно, «прокурори почали пошук більш адекватного для нас адвоката».

«Ним став Юрій Рябовол, з яким вже проведені переговори, йому поставлено завдання заслухати дебати і продемострувати змагальність у процесі», - заявило джерело в Генпрокуратурі. За його словами, керівництво також поставило завдання «видавити» з процесу платних адвокатів Януковича, зокрема Сердюка і його компанію, швидше за все, за численні порушення. На них буде подана скарга до кваліфікаційної дисциплінарної комісії і навіть, можливо, їх позбавлять ліцензій.

«Стоїть завдання завершити справу, і тим самим зняти всі закиди на адресу ГПУ в тому, що прокурорські нібито «зливають» всі резонансні справи або просто продають їх», - додає джерело.

«Уже відомо, що Януковичу винесуть вирок у 15 років з конфіскацією майна. Довічного не буде. Все погоджено, і зараз підходить до логічного завершення», - підкреслило джерело в Генпрокуратурі.

Раніше повідомлялося, що Оболонський райсуд Києва вирішив замінити призначеного Януковичу адвоката Віктора Овсяннікова іншим адвокатом з київського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Судові дебати у справі Януковича мали розпочатися 30 липня, але не відбулися. 1 серпня суд переніс засідання у цій справі на 16 серпня.

Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни), ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

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