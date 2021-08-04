Агентство з розшуку активів отримало тимчасового керівника

Уряд призначив тимчасового керівника АРМА

Тимчасовим керівником Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) став Дмитро Жоравович. Рішення про його призначення уряд ухвалив 4 серпня, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Дмитру Жоравовичу 43 роки. Згідно з інформацією на сайті АРМА, у 2000 році він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», став кандидатом юридичних наук та працював за фахом юриста понад 17 років. До призначення керівником АРМА Жоравович очолював його Північно-Східний підрозділ.

Попереднього тимчасового очільника АРМА, його заступника та начальника управління агентства відсторонили від посад, оскільки вони підозрюються у хабарях на суму понад $400 тисяч.

Загалом у справі шість фігурантів, їх відправили під домашній арешт. Санкція статті, за якою відкрили справу про корупцію, передбачає позбавлення волі на 12 років з конфіскацією майна.

Як раніше повідомлялося, слідчі ДБР допитали високопосадовців АРМА у справі про незаконну передачу арештованих 400 тисяч доларів за підробленими документами. За повідомленнями в ЗМІ, слідчі ДБР попросили надати зразки підпису та почерку для експертизи, тому що у домі топ-посадовців АРМА під час обшуків вилучили чимало документів та записні книжки, в яких може бути інформація про їх причетність до корупційних дій.

До слова, заступник керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Володимир Павленко назвав в інтерв’ю «Главкому» звинувачення у привласненні майна в особливо великих розмірах «політичною фігнею».