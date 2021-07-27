ДБР проти АРМА. Подробиці скандалу

Куди поділися $400 тис. з «воровського общаку»

Всередині державних органів – черговий скандал. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у привласнені понад $400 тиc. керівництву Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), та двом адвокатам. ДБР стверджує, що протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА Віталій Сигидин, його заступник Володимир Павленко, начальник управління Вахтанг Бочорішвілі у змові з адвокатами (Денис Сердюк, Оксана Сєрокурова) та фізичною особою (Ігор Король) заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА. Гроші, що тимчасово перебували у володінні агентства, були заарештовані як кошти «воровського общаку», але були передані Королю за рішенням суду. Згодом виявилося, що суддівський вердикт виявився фальшивим.

Наразі шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Керівництво АРМА планується відсторонити від займаних посад. Одна з жертв цієї операції – заступник керівника агентства Володимир Павленко – про те, чому вважає цю справу «політичною фігнею».

Володимир Павленко вважає політичною справу щодо зникнення $400 тис. з «воровського общаку» . Фото: detector.media

В своєму пості у «фейсбуці» ви написали, що звільнення вашої команди – це продовження ситуації з кадровими ротаціями у верхівці МВС та СБУ. Як це все пов’язано?

Це – стара справа, скандал навколо якої почався ще взимку. Але, враховуючи те, як виписаний цей документ, його можна було вручати не за пів року, а наступного дня. Там згадуються якісь невстановлені особи в невстановленому місті в невстановлений час. Мені раніше надходили пропозиції звільнитися, від яких я відмовився. Аналогічні пропозиції надходили до інших моїх колег. Може, зараз такі методи звільнення, але ми будемо доводити, хто правий, а хто ні. Про цю справу ми знаємо давно і на підозри давно чекали. Але питання в тому, що в тих підозрах написано. Там же ні х..а не встановлено, просто є висновок, що були привласнені чужі кошти. Це, по суті, брехня, до того ж, викладена так, що нічим не підтверджена. Моя особиста роль там полягає лише в тому, що я поставив візу на документах. Я це розглядаю, як послідовну спробу тиску, аби нас зняти. Ми вже чули, що ці посади пообіцяли комусь іншому: можливо, хтось в такий спосіб виконує свої домовленості.

Чому такі кадрові чистки, на вашу думку, відбуваються саме зараз, бо ця справа вже не нова?

Думаю, на ДБР політично тиснуть, аби вони це зробили. В мене немає інших пояснень. Чому вони цього не робили раніше – мабуть, у них не було підстав для цих підозр. І зараз нема, бо вони абсолютно неякісні з юридичної точки зору. Тобто вони могли зробити це і шість місяців тому, а що вони робили весь цей час – не знаю. Мабуть, шукали виправдання таким підозрам.

Чи будете ви оскаржувати ці звинувачення в судовому порядку?

Звісно. Я не готовий сказати, що саме я буду оскаржувати, але, зрозуміло, що все це – маячня та ахінея, і ми будемо боротися за правду. І репутаційно, і юридично ми з цим не будемо миритися. Вони взялися за гучний кейс, який мав місце, і зачепилися за нього, аби це качати. Так, ця ситуація була, і хай правоохоронці в ній розбираються, але з того, що ми бачимо, вони хрєново в ній розбираються, а використали це проти нас. Нам переводили ці гроші, ми переводили їх далі, тобто АРМА має до цього відношення, але до того, в чому нас звинувачують, – жодного. Нас звинувачують в тому, що ми підробляли судові рішення, потім самі їх виконували і ці гроші потім отримували. Це – нічим не підтверджена брехня, яку ми будемо розбивати. Була підроблена судова ухвала, але доказів цього у мене немає, бо вона виглядає так само як оригінальна. Це треба питати у тих, хто цю заяву подавав, а ми по закону робили все правильно, виходячи з того, що це є оригінальна ухвала.

Ви кажете, що вас хтось просив звільнитися. Хто саме і коли це почалося?

Я поки цього коментувати не буду, але це все виходило з великих кабінетів. Якщо ця справа буде набирати обертів, мабуть, я це оголошу.

Якщо ви кажете про великі кабінети, то чим саме, на вашу думку, ви є такими незручними для нинішньої владної команди?

Думаю, тим, що ми є незалежними і приймаємо рішення відповідно до закону. Може, комусь хочеться, аби ми робили все по клацанню пальцями, щоб там були їхні керівники, з якими вони будуть щось спільно робити.

Звільнена команда є однорідною чи у вас там були всередині якісь внутрішні конфлікти?

Всередині нашого колективу конфліктів немає. Були конфлікти з попереднім керівництвом – точніше з людьми, яких звільнили. Можливо, вони навіть мають до нинішньої ситуації якесь відношення. Вони раніше певну гидоту робили, щось проплачували, але стверджувати цього я не стану. Але я точно можу стверджувати, що це – замовна політична фігня.

Ви вже речі з кабінетів збираєте чи до рішення судів нічого робити не будете?

Та які речі? Ми працюємо і будемо працювати далі. Зараз стоїть питання запобіжного заходу, і я не знаю, що будуть просити прокурори, але ми будемо наполягати, аби суд його не застосовував. Ми все публічно пояснюємо, ходимо на роботу і плануємо це робити й надалі.

Які найбільші активи зараз перебувають в підпорядкуванні АРМА? За що, власне, йде ця битва?

Передають облгаз, «Мотор Січ», готелі, в яких згодом має розміщуватись гральний бізнес. Люди просто намагаються завести під себе все це і нас посунути.

Наскільки, за вашим прогнозом, ваше усунення може затягнутися? Ви ж просто так не підете?

Звісно, не підемо. Може якогось «в.о.» голови призначать, але їх можна міняти хоч раз на день, але я, як офіційний заступник, звільнятися не збираюся, а буду боротися, аби скасували моє відсторонення. Ми нічого незаконного не робили, тому все це переживемо і будемо працювати далі.

Павло Вуєць, «Главком»