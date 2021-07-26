Справа про незаконну передачу арештованих $400 тисяч: ДБР допитало високопосадовців АРМА

За інформацією ДБР, в домі топ-посадовців АРМА під час обшуків вилучили чимало документів та записні книжки

АРМА передала кошти громадянину на підставі підробленого документа

Слідчі Державного бюро розслідувань допитали високопосадовців АРМА у справі про незаконну передачу арештованих $400 тисяч за підробленими документами.

Про це на умовах анонімності повідомляє джерело в ДБР.

«Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження №42020000000002497 за ознаками таких кримінальних порушень як отримання хабара, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом та підробку документів, – повідомили в ДБР. – На допиті були т.в.о. голови АРМА Віталій Сигидин, заступник голови АРМА Володимир Павленко та начальник управління менеджменту активів агентства Вахтанг Бочорішвілі».

В рамках провадження правоохоронці будуть проводити експертизу почерків фігурантів справи. За інформацією ДБР, в домі топ-посадовців АРМА під час обшуків вилучили чимало документів та записні книжки, в яких може бути інформація про їх причетність до корупційних дій. Саме тому слідчі ДБР попросили надати зразки підпису та почерку для експертизи.

«Павленко дав зразки підпису та почерку для експертизи, – пояснили в ДБР. – А Сигидин і Бочорішвілі – відмовилися. Ми пов’язуємо це з тим, що Павленко зазвичай записує нотатки у мобільний телефон, а Бочорішвілі і Сигидин – записують все у блокнот. Принаймні, так кажуть їхні колеги та знайомі».

Нагадаємо, як писали ЗМІ, в рамках провадження про вбивство в травні 2020 року правоохоронці вилучили 400 тисяч доларів із банківської скриньки свідка по справі Сергія Кісільова. Згодом суд наклав на ці кошти арешт, після чого вся сума опинилася на балансі АРМА. Кісільов неодноразово намагався через суд повернути ці кошти, але навіть із судовим рішенням про зняття арешту із вилученої суми отримував відмову від АРМА.

Натомість АРМА передала кошти громадянину Ігорю Королю, який заявив АРМА про те, що 400 тисяч доларів, на які суд наклав арешт, а потім передав в АРМА, насправді належать йому. І як доказ надав ухвалу Печерського суду, який скасував арешт на кошти. Згодом з'ясувалося, що ця ухвала – підроблений документ.

Нагадаємо, суд зобов’язав ДБР відкрити справу через можливу держзраду Зеленського.

Джерело: УНІАН