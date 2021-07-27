«Політична фігня». В АРМА відреагували на скандальні звинувачення

Заступник глави АРМА Володимир Павленко фігурує у справі про привласнення майна в особливо великих розмірах

Фігуранти скандальної справи «працюють і будуть працювати далі» в АРМА, запевнив заступник керівника Нацагентства

Заступник керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Володимир Павленко назвав в інтерв’ю «Главкому» звинувачення у привласненні майна в особливо великих розмірах «політичною фігнею».

«Всередині нашого колективу конфліктів немає. Були конфлікти з попереднім керівництвом – точніше з людьми, яких звільнили. Можливо, вони навіть мають до нинішньої ситуації якесь відношення. Вони раніше певну гидоту робили, щось проплачували, але стверджувати цього я не стану. Але я точно можу стверджувати, що це – замовна політична фігня», – сказав Павленко.

Він також запевнив, фігуранти скандальної справи «працюють і будуть працювати далі» в АРМА.

Як відомо, слідчі Державного бюро розслідування вручили топпосадовцям АРМА підозри за статтею про привласнення майна в особливо великих розмірах. Також ДБР підготувало клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та про відсторонення керівництва АРМА від займаних посад.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли, що слідчі ДБР допитали високопосадовців АРМА у справі про незаконну передачу арештованих $400 тисяч за підробленими документами. За повідомленнями в ЗМІ, слідчі ДБР попросили надати зразки підпису та почерку для експертизи, тому що у домі топ-посадовців АРМА під час обшуків вилучили чимало документів та записні книжки, в яких може бути інформація про їх причетність до корупційних дій.

Також джерела повідомляють, що ДБР визнало потерпілим у справі про незаконне привласнення 400 тисяч доларів київського бізнесмена Сергія Кісільова. Натомість Кісільов не визнає себе потерпілим, позаяк потерпілою у даній справі є держава Україна, а $400 тисяч були незаконно перераховані Ігорю Королю із рахунку державної установи.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкому»: ДБР проти АРМА. Подробиці скандалу