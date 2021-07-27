ДБР вручило підозри за статтею про привласнення майна в особливо великих розмірах керівникам АРМА

ДБР підготувало клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та про відсторонення керівництва АРМА від займаних посад

Мова йде про кошти у сумі близько 400 тис. дол., на які було накладено арешт судом, та передано в управління АРМА

Слідчі Державного бюро розслідування вручили топ-посадовцям АРМА підозри за статтею про привласнення майна в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба ДБР та СБУ, передає УНН.

Підозри за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) були вручені шістьом особам в рамках кримінального провадження № 42020000000002497 стосовно дій чиновників АРМА, яке ДБР почало розслідувати 24 грудня 2020 року. Дане провадження Офіс генерального прокурора об’єднав із іншою справою – № 62021000000000149 від 17.02.2021.

За даними СБУ, керівництво установи вступило у змову і незаконно заволоділо майном, яке знаходилося під контролем АРМА. Мова йде про кошти у сумі близько 400 тис. дол., на які було накладено арешт судом, та передано в управління АРМА.

ДБР також перевіряє причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення, пов’язаного з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Пресслужба не озвучує імена підозрюваних. Але джерела в правоохоронних органах повідомляють, що мова йде про т. в. о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника Відділу моніторингу ефективності менеджменту активів АРМА Вахтанга Бочорішвілі, адвокатів Світлану Сердюк та О. Д. Сєрокурову (ймовірні співорганізатори схеми) та Ігоря Короля (підставна особа, якій АРМА перерахувала 400 тисяч доларів).

Разом з тим, Володимир Павленко на своїй сторінці у Facebook опублікував документ підозри і підтвердив факт її вручення. Версію про висунення підозри Сигидину та Павленку підтверджує й видання «Цензор».

Також ДБР підготувало клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та про відсторонення керівництва АРМА від займаних посад.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли, що слідчі ДБР допитали високопосадовців АРМА у справі про незаконну передачу арештованих 400 тисяч доларів за підробленими документами. За повідомленнями в ЗМІ, слідчі ДБР попросили надати зразки підпису та почерку для експертизи, тому що у домі топ-посадовців АРМА під час обшуків вилучили чимало документів та записні книжки, в яких може бути інформація про їх причетність до корупційних дій.

Також джерела повідомляють, що ДБР визнало потерпілим у справі про незаконне привласнення 400 тисяч доларів київського бізнесмена Сергія Кісільова. Натомість Кісільов не визнає себе потерпілим, позаяк потерпілою у даній справі є держава Україна, а 400 тисяч доларів були незаконно перераховані Ігорю Королю із рахунку державної установи.