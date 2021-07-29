Керівництво АРМА відсторонили від посад та відправили під домашній арешт

Шістьом фігурантам справи повідомили про підозру у заволодінні чужим майном

Тимчасово виконуючого обов'язки голови Нацагентства з питань виявлення та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА), його заступника і начальника управління відсторонили від посад. Їх підозрюють у привласненні понад 400 тисяч доларів. Про це йдеться у заяві Державного бюро розслідувань.

У пресслужбі відомства зазначили, що суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Напередодні ДБР разом з СБУ викрили зловживання в керівництві АРМА. За даними слідства, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий в.о. голови, його заступник та начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА.

У ДБР зазначають, що вони на підставі підроблених судових рішень перевели гроші на банківський рахунок, після чого розподіляли між собою.

На даний момент шістьом фігурантам повідомили про підозру у заволодінні чужим майном зі зловживанням службовим становищем, за попередньою змовою в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також зазначається, що сьогодні суд розгляне запобіжні заходи щодо інших фігурантів.

Як раніше повідомлялося, слідчі ДБР допитали високопосадовців АРМА у справі про незаконну передачу арештованих 400 тисяч доларів за підробленими документами. За повідомленнями в ЗМІ, слідчі ДБР попросили надати зразки підпису та почерку для експертизи, тому що у домі топ-посадовців АРМА під час обшуків вилучили чимало документів та записні книжки, в яких може бути інформація про їх причетність до корупційних дій.

До слова, заступник керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Володимир Павленко назвав в інтерв’ю «Главкому» звинувачення у привласненні майна в особливо великих розмірах «політичною фігнею».

Як відомо, слідчі Державного бюро розслідування вручили топпосадовцям АРМА підозри за статтею про привласнення майна в особливо великих розмірах. Також ДБР підготувало клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та про відсторонення керівництва АРМА від займаних посад.