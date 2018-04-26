«Аграрна весна 2018» - прес-конференція

Тенденції посівної кампанії в Україні у цьому році

У четвер, 26 квітня, об 11:30 в прес-центрі Главкому відбудеться прес-конференція на тему: «Аграрна весна 2018». Запрошені гості: Марія Колесник, заступник директора ПроАгро Груп, яка розкаже про тенденції посівної кампанії 2018, а також про зміни законодавства щодо забою тварин, чи справляться українські тваринники, які технічні