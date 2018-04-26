  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Аграрна весна 2018» - прес-конференція

    Тенденції посівної кампанії в Україні у цьому році
    У четвер, 26 квітня, об 11:30 в прес-центрі Главкому відбудеться прес-конференція на тему: «Аграрна весна 2018». Запрошені гості: Марія Колесник, заступник директора ПроАгро Груп, яка розкаже про тенденції посівної кампанії 2018, а також про зміни законодавства щодо забою тварин, чи справляться українські тваринники, які технічні
    • 26 Квiтня, 11:35
    • Розсилка

    Тенденції посівної кампанії в Україні у цьому році

    У четвер, 26 квітня, об 11:30 в прес-центрі Главкому відбудеться прес-конференція на тему: «Аграрна весна 2018».

    Запрошені гості: Марія Колесник, заступник директора ПроАгро Груп, яка розкаже про тенденції посівної кампанії 2018, а також про зміни законодавства щодо забою тварин, чи справляться українські тваринники, які технічні можливості держави, чи достатня кількість сертифікованих пунктів забою тварин по країні.

    Дивіться трансляцію прес-конференції:

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ