«Роман» юних блогерів. Акаунти восьмирічної дівчинки та 13-річного підлітка заблокували

Офіційний представник Likee обурений відвертим контентом Мілани Маханець

Після скандалу, що виник на тлі нібито стоунків восьмирічної блогерки Мілани Маханець та 13-річного підлітка, акаунти обох дітей заблокували в мережі Likee. Про це у Facebook повідомив Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

«Після інциденту, який набув резонансу, акаунти «юних блогерів» у мережі Likee заблоковано. Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, що вони обурені таким контентом», – повідомив Кулеба.

Він зазначив, що всі соціальні мережі, якими користуються діти, мають ретельніше ставитися до того контенту, який в них є. «Адже діти дуже чутливі, і деструктивний контент має на них сильний вплив», – додав він.

Раніше у соцмережах спалахнув скандал через стосунки восьмирічної моделі Мілани Маханець із 13-річним блогером Павлом Паєм та відверті фотографії дівчинки.

Діти оголосили в Instagram про те, що почали зустрічатися. Там же блогери публікували відео з поцілунками та знімали челендж, під час якого мали бути приковані один до одного ланцюгами впродовж 24 годин.

У Київській обласній поліції відкрили провадження за цим фактом. З аккаунта Мілани Маханець в Instagram зникли найбільш провокаційні світлини.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає, що батьки двох неповнолітніх блогерів, щодо яких була розповсюджена інформація про їхній «роман», порушують права дітей.

Вона пояснила, що непристойні та відверті фото або відео сексуального характеру створені дітьми в особливо вразливій ситуації (наприклад, маленький вік, діти з обмеженими можливостями, діти, які перебувають у залежності) слід розглядати, як такі, що є результатом насильства або експлуатації.