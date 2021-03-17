Омбудсменка Денісова прокоментувала стосунки неповнолітніх блогерів

Денісова пояснила, що непристойні фото із дітьми є результатом насильства або експлуатації

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає, що батьки двох неповнолітніх блогерів, щодо яких була розповсюджена інформація про їхній «роман», порушують права дітей. Про це Денісова поінформувала в Телеграмі.

Денісова нагадала, що статтею 150 Сімейного кодексу України визначено обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини. Зокрема, батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, поважати дитину, й окрім того, забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

Частиною четвертою статті 155 Сімейного кодексу України передбачено, що ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

«Наголошую, що розміщення такого контенту в соціальних мережах або інших ресурсах дає можливість відстежити місце проживання та навчання дітей. Цим можуть скористатись люди, які мають певні злочинні наміри, зокрема вчинення сексуального насильства над дитиною. Також така інформація небезпечна і для інших дітей, які можуть брати приклади, копіювати відповідну поведінку, що у свою чергу може призвести до психологічного, фізичного, сексуального травмування дитини та булінгу», – повідомила Денісова.

Вона пояснила, що непристойні та відверті фото або відео сексуального характеру створені дітьми в особливо вразливій ситуації (наприклад, маленький вік, діти з обмеженими можливостями, діти, які перебувають у залежності) слід розглядати, як такі, що є результатом насильства або експлуатації.

Уповноважений ВРУ з прав людини нагадала, що раніше набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)», який імплементує положення матеріального права, що містяться в Конвенції та встановлює кримінальну відповідальність.

«Крім того, аналіз згаданої вище ситуації виявив наявність системної проблеми в національному законодавстві. Так, відповідно до статті 7 Закону України «Про захист суспільної моралі», зокрема, забороняється втягнення лише неповнолітніх у діяльність із виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, використання образів неповнолітніх у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру і проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру», – повідомила українська омбудсменка.

Денісова зазначила, що вона звернулася до Комітету ВРУ з гуманітарної та інформаційної політики з ініціативою щодо внесення змін до Закону «Про захист суспільної моралі» в частині захисту малолітніх дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру, а також стосовно заборони виготовлення та розповсюдження фото та/або відео сексуального чи еротичного образу дітей.

Раніше у соцмережах спалахнув скандал через стосунки восьмирічної моделі Мілани Маханець із 13-річним блогером Павлом Паєм та відверті фотографії дівчинки. У Київській обласній поліції відкрили провадження за цим фактом.