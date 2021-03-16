Скандал через «роман» восьмирічної українки: маму дівчинки викликали на допит

Матір не турбують відверті світлини та «роман» її доньки

Матір не турбують відверті світлини та «роман» її доньки

Соцмережі обурили стосунки восьмирічної моделі Мілани Маханець із 13-річним блогером Павлом Паєм

У Київській обласній поліції відкрили провадження за фактом «роману» восьмирічної моделі Мілани Маханець та 13-річного блогера Паші Пая. Про це повідомляє ТСН.

Маму дівчинки Дарію Маханець викликали на допит.

Раніше у соцмережах спалахнув скандал через стосунки восьмирічної моделі Мілани Маханець із 13-річним блогером Павлом Паєм та відверті фотографії дівчинки.

Діти оголосили в Instagram про те, що почали зустрічатися. Там же блогери публікували відео з поцілунками та знімали челендж, під час якого мали бути приковані один до одного ланцюгами впродовж 24 годин.

У сторіс пару запитували, чи сплять вони разом, діти відповідали, що так.

Зазначається, що акаунт дівчинки веде її мама Дарія Маханець. Матір не турбує суспільна думка та відверті світлини її доньки. Вона каже, що в дітей дійсно любов і радить «недоброзичливцям» не втручатися: «це їхнє життя, вони розберуться».

Юристка Ганна Маляр прокоментувала скандал довкола дітей. «Контент для педофілів часто роблять самі батьки зі своїми дітьми. Хтось робить хардкор для закритих сайтів, а хтось відкрито для Instagram тощо», – написала вона.

За її словами, це зрежисований батьками публічний «роман» 8-річної дівчинки з Києва і 13-річного хлопчика. «Дівчинка має мільйони підписників по різних соцмережах. Мільйони дітей хочуть так само стати об’єктами збудження для педофілів та заробляти на цьому гроші», – підкреслила Маляр.

Раніше дитячий омбудсмен Микола Кулеба повідомив, що через цю ситуацію вже звернувся до Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Кіберполіції.