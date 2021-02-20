Акції компанії найбагатшого росіянина упали на біржах після аварії на виробництві

Двох працівників компанії Потаніна, що зникли безвісти, в ЗМІ вважають загиблими

В ніч на неділю завалилась будівля збагачувадьної фабрики «Норильського нікелю»

Акції компанії «Норильский нікель», що належить найбагатшому громадянину Росії Володимиру Потаніну, подешевшали на біржах після повідомлень про обвал будівлі Норильської збагачувальної фабрики, внаслідок якого загинув принаймні один працівник.

Цех фабрики розвалився в ніч на 20 лютого. Вісім працівників підрядної організації, які проводили в будівлі ремонт, опинилися під завалами. Площа завалу склала близько тисячі квадратних метрів. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки при веденні робіт). Фабрика продовжує роботу з обмеженнями, пов'язаними з проведенням аварійно-рятувальних робіт.

Ймовірною причиною обвалення будівлі порушення техніки безпеки, заявив президент «Норнікелю» Володимир Потанін. В результаті НП загинула одна людина, постраждали п'ятеро, ще двох шукають під завалами. Він додав, що керівник фабрики відсторонений від своїх обов'язків. «Коммерсант» з посиланням на джерело повідомляє, що вони загинули.

На новинах про надзвичайну подію акції "Норнікеля" підсилили падіння. Наразі вони торгуються на Московській біржі на рівні 27 120 тис. рублів за штуку (-3,7%).

Минулого року «Норнікелю» довелось сплатити найбільший в історії Росії екологічний штраф в 146 млрд рублів через розлив пального поблизу Нирольська.

Раніше повідомлялося про те, що акції компанії «Русал» обвалилися на біржах після звинувачень на адресу власника компанії Олега Дерипаски у спробаїх обійти санкції США.