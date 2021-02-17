«Взяли схлопнули, и все». Путін вперше прокоментував закриття телеканалів свого кума в Україні

Путін заявив, що в Україні діють «подвійні стандарти в розумінні свободи слова»

Президент Росії Володимир Путін відреагував на закриття в Україні трьох проросійських телеканалів, які пов’язують з його кумом, народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком. За словами глави Кремля, санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik використовують для досягнення геополітичних цілей.

«В Україні взяли три провідні телеканали прихлопнули, і все… одним розчерком пера. І всі мовчать. А деякі навіть схвально поплескують по плечу. Ось як це можна коментувати? Ніяк, крім як використання цих інструментів для досягнення своїх власних геополітичних цілей», – сказав Путін на нараді з керівниками фракцій Державної думи РФ.

За його словами, для Росії все зрозуміло щодо свободи слова. «Подвійні стандарти настільки яскраво проявились останнім часом, що ніяких сумнівів із приводу того, як по відношенню до нас будуть поводитися так звані опоненти, не залишилося», – сказав Путін.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

Нагадаємо, лідер партії «Національний Корпус» Андрій Білецький виступив з вимогою заборони ОПЗЖ та ухвалення закону про колаборантів, а також остаточного закриття прокремлівських телеканалів.