Акциз на тютюнові вироби в Україні зріс майже на 30%

У роздрібній торгівлі пачка цигарок може подорожчати на 2-7 гривень

Із 1 січня 2018 року в Україні підвищується акциз на тютюнові вироби. Цього разу підвищення складає майже 30%, свідчить відповідний законопроект №7110-1. Зазначено, що в роздрібній торгівлі одна пачка цигарок може подорожчати на 2-7 гривень. Передбачається, що з кожним роком у майбутньому акциз буде підвищуватись на 20%, поки не досягне



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Цигарки знову подорожчають

У роздрібній торгівлі пачка цигарок може подорожчати на 2-7 гривень

Із 1 січня 2018 року в Україні підвищується акциз на тютюнові вироби. Цього разу підвищення складає майже 30%, свідчить відповідний законопроект №7110-1. Зазначено, що в роздрібній торгівлі одна пачка цигарок може подорожчати на 2-7 гривень.

Передбачається, що з кожним роком у майбутньому акциз буде підвищуватись на 20%, поки не досягне європейського рівня у 90 євро за тисячу цигарок. Зараз в Україні акциз складає приблизно 20 євро за тисячу штук (596 гривень за тисячу штук).

«Проектом передбачене щорічне збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби: у 2018 році - на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% та додатково на 16,7%, а у подальші роки - на 20% до рівня 90 євро за 1000 штук», - йдеться в пояснювальній записці до проекту закону.

Також планується передбачити, що з 1 січня 2025 року частка акцизу у середній роздрібній ціні на цигарки буде складати як мінімум 60%.

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити законопроект про щорічне підвищення акцизу на цигарки на 20%, таким чином податок збільшиться майже у п'ять разів до 2025 року.