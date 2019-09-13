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    Активіст звинуватив Авакова в тому, що його не пустили до Чехії

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    <p>Громадському активісту Назарію Кравченку заборонили в&rsquo;їзд до Чехії</p> - Активіст звинуватив Авакова в тому, що його не пустили до Чехії

    Громадському активісту Назарію Кравченку заборонили в’їзд до Чехії

    Фото: Facebook Назарія Кравченка

    «Вважаю, що це зробив Аваков після акції під його будинком в Італії 6 лютого», - повідомив Назарій Кравченко

    Громадському активісту, учаснику війни на Донбасі Назарію Кравченку відмовили у в’їзді до Чехії. Він вважає, що до цього причетний глава МВС України Арсен Аваков.

    Про це Кравченко написав 13 вересня у Facebook.

    «Звинувачую міністра внутрішніх справ України у використанні державної посади для розправи над своїми персональними ворогами. Щойно мені відмовили у в‘їзді до Чехії. Вважаю, що це зробив Аваков після акції під його будинком в Італії 6 лютого. Акцію робили за власний кошт, щоб привернути увагу суспільства, що Аваков не розслідує напади на громадських активістів, а також на корупцію в МВД», - повідомив Краченко.

    Нагадаємо, у лютому активісти почепили на паркані вілли глави МВС Арсена Авакова в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео у регіоні Лаціо фотографії вбитих та побитих українських активістів.

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