Аласанія пішов у відпустку та залишається на посаді



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Зураб Аласанія

Зураб Аласанія залишається на посаді до завершення відпустки

Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) поки що не звільнила з посади голови правління Суспільного мовника Зураба Аласанію.

Про це повідомив директор Інституту медіа права Тарас Шевченко.

«6 травня — дата, яку Наглядова рада НСТУ визначила як день звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України. Що відбулося. Зураб ще не звільнений», — повідомив Шевченко.

«Він оскаржив у суді рішення, яке вважає незаконним. І суд мав право призупинити це звільнення до вирішення справи по суті. Однак суд не захотів цього робити. Наступний розгляд справи буде аж 11 червня», — написав він.

«Тим часом, Зураб Аласанія скористався можливістю, що дає кодекс законів про працю, — використати наприкінці роботи всю відпустку, яка залишилася. Таким чином, Зураб Аласанія пішов у відпустку і ще залишається на посаді, до завершення відпустки», — додав він у своєму дописі.

Як відомо, 31 січня 2018 року наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією. При цьому було запропоновано, що т.в.о. голови правління НСТУ має стати член правління НСТУ Микола Чернотицький.

12 лютого наглядова рада НСТУ прийняла рішення, яким встановила дату розірвання контракту 6 травня 2019 року, тобто після президентських виборів.

Аласанія керував Національною телекомпанією з 2014 р. до листопада 2016 року. У 2017 році наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії за результатами відкритого конкурсу обрала його головою правління Суспільного мовлення. Він мав працювати на посаді чотири роки.