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    В Албанії перші випадки коронавірусу: захворіли батько і син

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    <span>За даними МОЗ Албанії, захворіли батько і син</span> - В Албанії перші випадки коронавірусу: захворіли батько і син
    За даними МОЗ Албанії, захворіли батько і син

    Стан обох стабільний, ускладнень не зафіксовано

    У Міністерстві охорони здоров’я Албанії повідомили про перші два підтверджені випадки коронавірусу SARS-CoV-2 в країні.

    Про це повідомляє РТС з посиланням на відомство.

    «Батько й син, які повернулися до Тірани з Флоренції, стали першими особами-носіями коронавірусу в Албанії», — йдеться у повідомленні.

    Там уточнили, що батьку 54 роки, а сину —28, наразі вони у стабільному стані та не мають ускладнень.

    За останніми даними, від захворювання, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, у світі вже одужали 62 тисячі людей. Водночас померли — 3 825 пацієнтів.

    Загальна кількість інфікованих зросла до 110 041. Крім материкового Китаю, найбільша кількість інфікованих у Південній Кореї — 7 382, Італії — 7 375 та Ірані — 6 566.

    В Україні поки зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо інфікувалися на лайнері Diamond Princess та одна українка в Італії.

    Крім того, у ще одного жителя Чернівців підозрюють коронавірус.

    Також нагадаємо. що лікар ВООЗ приїде у Чернівці, щоб оглянути хворого на коронавірус. медик прибуде 11 березня. 

    медицина Італія лікарня хвороби Албанія вірус коронавірус
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