В Албанії перші випадки коронавірусу: захворіли батько і син



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За даними МОЗ Албанії, захворіли батько і син

Стан обох стабільний, ускладнень не зафіксовано

У Міністерстві охорони здоров’я Албанії повідомили про перші два підтверджені випадки коронавірусу SARS-CoV-2 в країні.

Про це повідомляє РТС з посиланням на відомство.

«Батько й син, які повернулися до Тірани з Флоренції, стали першими особами-носіями коронавірусу в Албанії», — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що батьку 54 роки, а сину —28, наразі вони у стабільному стані та не мають ускладнень.

За останніми даними, від захворювання, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, у світі вже одужали 62 тисячі людей. Водночас померли — 3 825 пацієнтів.

Загальна кількість інфікованих зросла до 110 041. Крім материкового Китаю, найбільша кількість інфікованих у Південній Кореї — 7 382, Італії — 7 375 та Ірані — 6 566.

В Україні поки зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо інфікувалися на лайнері Diamond Princess та одна українка в Італії.

Крім того, у ще одного жителя Чернівців підозрюють коронавірус.

Також нагадаємо. що лікар ВООЗ приїде у Чернівці, щоб оглянути хворого на коронавірус. медик прибуде 11 березня.