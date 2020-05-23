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    У світі

    Іспанія почне приймати туристів з липня

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    <p>Іспанія дозволила в'їзд в країну іноземним туристам з липня<b></b></p> - Іспанія почне приймати туристів з липня

    Іспанія дозволила в'їзд в країну іноземним туристам з липня

    Влітку буде відкрито туристичний сезон

    Уряд Іспанії прийняв рішення дозволити в'їзд в країну іноземним туристам з липня. По приїзду в країну туристам доведеться провести двотижневу ізоляцію.

    Про це сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє  El Pais.Прем'єр-міністр зазначив, що влітку буде відкрито туристичний сезон.

    «Починаючи з липня відновиться в'їзд іноземних туристів в Іспанію на умовах безпеки. Іноземні туристи вже можуть планувати свої канікули в нашій країні», - заявив Педро Санчес.

    Нагадаємо, раніше повідомляли, що уряд Іспанії розглядає можливість дозволити в'їзд на територію країни туристам з держав із порівняно сприятливою епідеміологічною ситуацією. При цьому влада розглядає створення так званих «безпечних коридорів» для мандрівників.

    Раніше Іспанія відновила повітряне і водне сполучення з Італією. «Усім мандрівникам з Італії доведеться пройти двотижневий карантин перед тим, як потрапити до Іспанії», - йдеться у повідомленні і додається, що заборона на польоти та поромне сполучення була введена кілька місяців тому.

    Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн. Також Португалія вже готова приймати туристів

    Іспанія Португалія карантин Педро Санчес
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