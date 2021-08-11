Американська косметика небезпечна? Вашингтон готується змінити застарілі правила для виробників

Сенатори США напружилися після оприлюднення результатів досліджень поширених косметичних продуктів

Влітку американські вчені дослідили 231 косметичний продукт США та Канади. В більшій половині протестованих товарів виявили групу фторованих хімічних речовин, пише «The Guardian».

Речовини небезпечні тим, що можуть ослаблювати імунітет, порушувати розвиток дитини, негативно впливати на репродуктивну систему та збільшувати ризики онкозахворювання. Такі результати змусили сенаторів переглянути правила виробництва американської косметики, яким, до речі, близько 80 років.

«Дві сенаторки знову внесли Закон про безпеку продуктів особистої гігієни – це законодавчий акт, який вимагатиме від компаній розкривати всі інгредієнти, що використовуються у їхніх продуктах», – йдеться у публікації. Вперше згаданий законопроєкт представили у 2015 році, проте документ не підтримали.

Одним з тих, хто керував дослідженням, став Грехам Післі, професор фізики з Університету Нотр-Дам. Він та його команда виявила у трьох групах популярних косметичних продуктів найбільше формальдегідів. Небезпечними із протестованих товарів виявилися тональний крем, туш для вій та засоби для губ.

«Більш тривожно, що їх (токсичні речовини – авт.) використання взагалі не зафіксовано на багатьох етикетках продуктів. Це означає, що споживач, або групи, що стоять перед споживачами, такі як Робоча група з охорони навколишнього середовища (EWG), не можуть визначити, чи був виготовлений певний продукт з PFAS чи ні», – зауважили автори дослідження.

Учені підтримують ініціативу щодо оновлення правил виробництва косметики на законодавчому рівні. Проте вважають, що виробники могли б самостійно покращити якість своєї продукції.

«Нам потрібно ще багато зробити, особливо у Сполучених Штатах, де ми хочемо вірити, що індустрія краси належним чином регулюється, але насправді це не так. Зрештою, має бути досягнення законопроєкту на федеральному рівні», – вважає Саша Пласвіч, засновник та генеральний директор компанії Ilia Beauty, де лобіюють законопроєкт.

Проте вчені застерігають, що речовини групи фторованих хімікатів можуть міститися не лише у популярній косметиці, а й у питній воді.

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