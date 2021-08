Черговий конфуз Байдена. Президент заблукав у Білому домі? (відео)

У мережу потрапило відео, на якому президент США Джо Байден проходить повз доріжку до Білого дому, на яку вказує сек'юриті, та виходить на газон, повідомляє видання Daily Mail.

На відео видно, як агент Секретної служби веде президента і вказує дорогу, проте Джо Байден пішов альтернативним маршрутом і заблукав. А мав би потрапити до входу у Білий дім. Відео з інцидентом потрапило в соціальну мережу.

President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR