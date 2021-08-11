  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Черговий конфуз Байдена. Президент заблукав у Білому домі? (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джо Байден задумався та вийшов на газон - Черговий конфуз Байдена. Президент заблукав у Білому домі? (відео)
    Джо Байден задумався та вийшов на газон
    Фото: dailymail.co.uk

    Президента США супроводжувала охорона, яка вказувала Байдену шлях до будівлі

    У мережу потрапило відео, на якому президент США Джо Байден проходить повз доріжку до Білого дому, на яку вказує сек'юриті, та виходить на газон, повідомляє видання Daily Mail.

    На відео видно, як агент Секретної служби веде президента і вказує дорогу, проте Джо Байден пішов альтернативним маршрутом і заблукав. А мав би потрапити до входу у Білий дім. Відео з інцидентом потрапило в соціальну мережу.

    Нагадаємо про ще один конфуз, у який потрапив Байден. Президент США під час онлайн-наради з губернаторами отримав від свого помічника записку з написом «Сер, у вас щось на підборідді». Байден випадково продемонстрував текст усім присутнім.

    Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

    Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.

    Теги: США Джозеф Байден президент охорона
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Черговий конфуз Байдена. Президент заблукав у Білому домі? (відео)