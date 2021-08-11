Черговий конфуз Байдена. Президент заблукав у Білому домі? (відео)

Президента США супроводжувала охорона, яка вказувала Байдену шлях до будівлі

У мережу потрапило відео, на якому президент США Джо Байден проходить повз доріжку до Білого дому, на яку вказує сек'юриті, та виходить на газон, повідомляє видання Daily Mail.

На відео видно, як агент Секретної служби веде президента і вказує дорогу, проте Джо Байден пішов альтернативним маршрутом і заблукав. А мав би потрапити до входу у Білий дім. Відео з інцидентом потрапило в соціальну мережу.

President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR — The Hill (@thehill) August 10, 2021

Нагадаємо про ще один конфуз, у який потрапив Байден. Президент США під час онлайн-наради з губернаторами отримав від свого помічника записку з написом «Сер, у вас щось на підборідді». Байден випадково продемонстрував текст усім присутнім.

Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.