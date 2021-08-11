США розслідують випадки зараження рідкісним інфекційним захворюванням

У всіх пацієнтів був діагностований меліоїдоз, захворювання, викликане бактерією Burkholderia pseudomallei

Двоє пацієнтів померли, двоє були госпіталізовані на тривалий період часу

Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) США розслідує чотири випадки зараження рідкісним інфекційним захворюванням, які привели до двох летальних наслідків. Про це повідомляється на сайті CDC.

Чотири випадки зараження були виявлені з березня по липень в штатах Джорджія, Канзас, Техас і Міннесота.

Двоє пацієнтів померли, двоє були госпіталізовані на тривалий період часу. Перша смерть сталася в Канзасі в березні, друга – в липні в Джорджії.

У всіх пацієнтів був діагностований меліоїдоз, захворювання, викликане бактерією Burkholderia pseudomallei. Вона зустрічається в тропічному кліматі, в основному в Південно-Східній Азії і північній Австралії.

За твердженнями CDC, єдині місця в США, де можна виявити бактерію в природних умовах, - це Пуерто-Ріко і Віргінські острови.

У публікації наголошується, що щорічно в США виявляють близько 10 випадків меліоїдоза, які проявляються після подорожей. Однак чотири випадки зараження, що відбулися в 2021 році, виявлені у людей, які не бували в місцях природного проживання бактерії.

До слова, зменшення росту в середньому віці у жінок може свідчити про підвищений ризик ранньої смерті. Про це говорять результати дослідження вчених зі Швеції та Данії