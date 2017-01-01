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    Американські експерти прогнозують пуск ракети КНДР найближчими днями

    Дані супутників не підтверджують дану тезу
    Авторитетні експерти в американському уряді переконані в тому, що Пхеньян має провести нове випробування балістичної ракети протягом декількох наступних днів. Одне із джерел в уряді США запевнило, що в них є дані, які підтверджують точність японських заяв, що трансльовані в КНДР сигнали говорять про можливість випробувань. Інше джерело заявило
    • Сьогодні, 20:56
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    Дані супутників не підтверджують дану тезу

    Авторитетні експерти в американському уряді переконані в тому, що Пхеньян має провести нове випробування балістичної ракети протягом декількох наступних днів.

    Одне із джерел в уряді США запевнило, що в них є дані, які підтверджують точність японських заяв, що трансльовані в КНДР сигнали говорять про можливість випробувань.

    Інше джерело заявило про те, що раніше Пхеньян демонстрував завідомо неправдиві приготування до можливого запуску ракети. Таким чином вони намагалися приховати реальні майбутні випробування і протестувати американську розвідку. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Востаннє КНДР провела запуск ракети середньої дальності Хвасонг-12, яка пролетіла над японським островом Хоккайдо, 15 вересня 2017 року, після чого взяла паузу в випробуваннях.

    Раніше у вівторок, 28 листопада, представник уряду Японії заявив про те, що вони зафіксували типові радіосигнали в КНДР, після яких зазвичай Пхеньян проводить запуски ракет. Однак при цьому дані із супутників не фіксують того, що в КНДР ведуться відповідні приготування. 

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