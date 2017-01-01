В Японії заявили, що Північна Корея готується до запуску нових балістичних ракет

Якщо радіосигнали не є навмисне спровокованими владою КНДР, то запуск ракет має відбутися у найближчі кілька днів

Керівництво Японії заявило, що фахівці зафіксували радіосигнали, котрі можуть свідчити про те, що Північна Корея (КНДР) готується до запуску нових балістичних ракет. Про це говорять джерела у японському уряді, передає Reuters. [READ_MORE] Зазначається, що радіосигнали зафіксовані уже не вперше, що зазвичай свідчить про підготовку до нових



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Якщо радіосигнали не є навмисне спровокованими владою КНДР, то запуск ракет має відбутися у найближчі кілька днів

Керівництво Японії заявило, що фахівці зафіксували радіосигнали, котрі можуть свідчити про те, що Північна Корея (КНДР) готується до запуску нових балістичних ракет. Про це говорять джерела у японському уряді, передає Reuters.

Зазначається, що радіосигнали зафіксовані уже не вперше, що зазвичай свідчить про підготовку до нових випробувань. Разом з тим, супутникові знімки поки не вказують на подібну активність. Японські джерела в уряді зазначають, що якщо радіосигнали не є навмисне спровокованими владою КНДР, то запуск ракет має відбутися у найближчі кілька днів.

Про готовність до будь-яких випробувань північного сусіда також заявляє Південна Корея, опираючись на підтримку партнера - Сполучених Штатів Америки. Інформацію про можливу підготовку до запуску ракет вже передано у США.

Нагадаємо, 20 листопада 2017 року стало відомо, що Північна Корея до кінця цього року може розробити балістичну ракету, яка буде здатна досягти території США. Таку інформацію передали розвідувальні агентства Південної Кореї.