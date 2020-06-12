Секретар РНБО розповів представникам G7 про реформу Укроборонпрому



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Посли Великої сімки закликали Україну до проведення реформ і встановлення корпоративного управління в оборонному секторі Фото: РНБО

Данілов поінформував представників держав-членів групи Великої сімки про хід імплементації реформи оборонно-промислового комплексу

Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов у четвер, 11 червня, зустрівся з керівниками дипломатичних представництв держав-членів групи Великої сімки (G7), акредитованих в Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили реформування оборонно-промислового комплексу України, інформує пресслужба РНБО.

«Під час сьогоднішньої зустрічі із секретарем РНБО Даніловим посли країн G7 закликали Україну впроваджувати реформи в такій важливій галузі, як оборонна, які є прозорими та відповідають міжнародним стандартам. Встановлення міцного і незалежного корпоративного управління є життєво важливим для залучення інвестицій і модернізації для оборонного сектора України», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Данілов поінформував представників держав-членів групи Великої сімки про хід імплементації реформи оборонно-промислового комплексу, зокрема про плани трансформації ДК Укроборонпром.

Данілов підкреслив, що для України надзвичайно важлива відкритість перед стратегічними партнерами з інформування про реформи у сфері безпеки.

За його словами, курс України в напрямку реалізації реформи оборонно-промислового комплексу з урахуванням кращого світового досвіду корпоративного управління є незмінним.

Раніше Данілов представив концепцію реформування оборонно-промислового комплексу.

Також повідомлялося, що у рамках реформи в РНБО планують ліквідувати концерн «Укроборонпром».