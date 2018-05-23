Американські ЗМІ: За Онищенком стоять російські спецслужби

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Олександр Онищенко

На майбутніх президентських виборах в Україні Кремль знову вирішив розіграти кримінальну карту - Times Square Chronicles

ЗМІ США вважають, що Олександр Онищенко – не чужий Росії чоловік. Зв’язки в ФСБ Росії зі служби у військах СРСР в НДР, де він був завербований і де познайомився з Володимиром Путіним, забезпечили йому паспорт РФ.

Так, американське видання Times Square Chronicles опублікувало матеріал Pro-Russia Oligarch Onyshchenko Could Help Destabilize Ukraine, в якому журналіст Вінсент Стіл проаналізував минуле депутата-утікача і бізнесмена Олександра Онищенка.

«Росія намагається підпалювати стабільність в Україні, використовуючи підроблені плівки і просуваючи нового кандидата у президенти. На майбутніх президентських виборах в Україні Кремль знову вирішив розіграти кримінальну карту – як і у випадку з Януковичем, виставивши проти президента Порошенка колишнього члена Партії регіонів і кримінального авторитета зі зв’язками в ФСБ – Олександра Онищенка», – йдеться в матеріалі.

Онищенко, який переховується від українського правосуддя в Іспанії, заявив німецькому виданню Die Welt, що планує балотуватися у 2019 році у президенти України на противагу чинному президенту Петру Порошенку. Днями він підтвердив наміри стати президентом російському телеканалу НТВ.

За словами американського ЗМІ, Онищенко – не просто український олігарх, а людина з кримінального світу з гангстерським минулим, через що йому довелося повністю змінити ім’я з Олександр Раджабович Кадиров на Олександр Романович Онищенко. У 90-ті він був кримінальним авторитетом, сидів в СІЗО і отримував умовні терміни, згадують у кримінальній поліції України.

Часті візити до країни-агресора за відсутності там офіційного бізнесу і розгін його заяв на державному телебаченні РФ, тільки підкреслює почерк Кремля з дискредитації української влади. Зокрема, останніми роками він став відомим своїми «плівками» і шантажуванням нової української влади, яка прийшла після Революції гідності. Компромат на яку Онищенко допомагають збирати в Росії.

Нагадаємо, в Україні Онищенка звинувачують в розкраданні понад $1,5 млрд державних грошей. Онищенко останніми роками переховується за кордоном і нібито готує різні компромати на українську владу.

Як пише видання Times Square Chronicles, таким чином він просто намагається уникнути покарання і виграти від політичного розкладу в Україні.

У НАБУ заявляли, що готові вивчити записи, зроблені депутатом-утікачем Онищенком, якщо він надасть їх оригінали.

Раніше Онищенко, що перебуває в розшуку, оприлюднив частину запису розмови, як він стверджує, за участю президента Порошенка, що стосується екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Нардеп заявив, що був переговорником олігарха Ріната Ахметова і Злочевського на перемовинах з Порошенком. Онищенко увімкнув запис, на якому чути голос, схожий на голос президента. На цьому записі йдеться про прохання закрити справу проти Злочевського.

Натомість керівник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що не буде коментувати оприлюднені записи Онищенка, назвавши це «фейком».

Також 19 квітня видання «Страна» опублікувало одну главу з книги Онищенка, де описано, як нібито партія «Народний фронт» з допомогою корупційної схеми вкрала з держбюджету 40 млн доларів, які були спрямовані на її виборчу кампанію.

У свою чергу Яценюк заявив, що інформація, яка міститься у книзі Онищенка – це «продовження брудної і цинічної кампанії» проти нього і «Народного фронту».

Також «Народний фронт» закликав НАБУ встановити замовників кампанії проти Яценюка.