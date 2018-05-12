Онищенко назвав фейком матеріал журналістів про його смс-листування з членами БПП

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Онищенко стверджує, що не надавав журналістам доступ до свого листування

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко стверджує, що він ніколи не надавав доступ журналістам-розслідувальникам до своєї смс-переписки із народними депутатами з Блоку Петра Порошенка, написавши про це у своєму Facebook.

Так він прокоментував розслідування проекту «Слідство.інфо», у якому журналісти кажуть, що зустрічалися з Онищенком у Франції і той дозволив їм сфотографувати смс-листування з депутатами від БПП Ігорем Кононенко і Сергієм Березенко, а також із фінансовим радником президента Макаром Пасенюком.

В повідомленнях, знімки яких представили журналісти, Онищенка нібито просять домовитися з іншими народними депутатами про голосування за гроші на користь президента Петра Порошенка.

«Цікаво все повернулося. Так, Гнап (Дмитро, журналіст «Слідство.інфо» - ред.) був у мене. 1,5 роки тому. Брав інтерв'ю по корупції Порошенка. Телефону мого в руках не тримав. Я пообіцяв йому листування-але пізніше», - стверджує Онищенко.

Він заявив, що розслідування журналістів є монтажем з використанням вирваних з контексту слів, а інформацію Гнапа назвав «дешевою фейковою історією».

«Це був один з небагатьох журналістів в Україні, кому я ще довіряв і вірив в його порядність. Ну що ж, мабуть, часи змінилися, почав заробляти на таких дешевих замовленнях. А жаль», - написав Онищенко.

Однак Гнап ці звинувачення відкидає і запевняє, що Онищенко все-таки показував йому телефон з листуванням, а тепер відверто бреше.

«Тоді, в грудні 2016-го в Куршевелі, коли ми з ним зустрілися, він був злий на Тимошенко за те, що вона особисто і частина її фракції підтримали зняття з нього депутатської недоторканності. Тому він особливо не заперечував проти передачі нам «маленьких таємниць» співпраці Тимошенко з оточенням президента... Онищенко показав і запропонував перефотографувати його листування в WhatsApp з нардепами Кононенко і Березенко і Макаром Пасенюком - фінансистом президента», - написав журналіст.

За його словами, журналістів під час зустрічі більше цікавили аудіозаписи Онищенка, а не листування по телефону. Депутат пообіцяв надати їх пізніше, але так цього і не зробив, тому довелося публікувати розслідування на базі листування.

Проте, зазначає Гнап, пройшло цілих півтора року, політична кон'юнктура змінилася і сваритися з Тимошенко Онищенку стало невигідно.

Нагадаємо, журналісти «Слідство.Інфо» стримали свою обіцянку, дану раніше, і опублікували повний архів листування народного депутата-втікача Олександра Онищенка з представниками оточення президента Петра Порошенка: фотографії листування Онищенка з соратниками чинного президента доступні на сайті «Слідство. Інфо».

Як відомо, 19 квітня видання «Страна» опублікувало одну главу з книги Онищенка, де описано, як нібито партія «Народний фронт» з допомогою корупційної схеми вкрала з держбюджету 40 млн доларів, які були спрямовані на її виборчу кампанію. За словами Онищенка, фігурантом схеми є ТОВ «Карпатигаз».

Яценюк вже відреагував на «брехню Онищенка».

Також «Народний фронт» закликав НАБУ встановити замовників кампанії проти Яценюка.

Нагадаємо, раніше Онищенко, що перебуває в розшуку, оприлюднив частину запису розмови, як він стверджує, за участю президента Порошенка, що стосується екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Нардеп заявив, що був переговорником олігарха Ріната Ахметова і Злочевського на переговорах з Порошенком. Онищенко увімкнув запис, на якому чути голос, схожий на голос президента. На цьому записі йдеться про прохання закрити справу проти Злочевського.

Натомість керівник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що не буде коментувати оприлюднені записи Онищенка, назвавши це «фейком».