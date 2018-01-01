Американський сенатор: рішення щодо НАТО має бути українським, а не російським

Союзникам по НАТО варто пам’ятати, що українці відмовилися від ядерної зброї, зазначив сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Ґрем

Міністри оборони країн Європи і США висловилися з оптимізмом щодо перспективи приєднання України до НАТО. Втім, американський сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Ґрем висловив погляд, що відносини з Москвою навряд чи можна буде «врятувати». Питання, чи Україна зможе колись стати членом НАТО обговорювалося на Мюнхенській конференції з



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Ліндсі Ґрем

Союзникам по НАТО варто пам’ятати, що українці відмовилися від ядерної зброї, зазначив сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Ґрем

Міністри оборони країн Європи і США висловилися з оптимізмом щодо перспективи приєднання України до НАТО. Втім, американський сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Ґрем висловив погляд, що відносини з Москвою навряд чи можна буде «врятувати».

Питання, чи Україна зможе колись стати членом НАТО обговорювалося на Мюнхенській конференції з безпеки. Ідея вступу України є відносно складною для союзників – з першого погляду розсудлива, але також несе зі собою політичні наслідки, які остаточно можуть перетворитися в політичну катастрофу, якщо не поступати з особливою обережністю.

Десять років тому на Бухарестському саміті Україна хотіла вступити в НАТО, але її в той час відмовили у Плані дій щодо членство (ПДЧ), частково, через побоювання ескалації напруження у відносинах з Москвою.

Але багато чого може змінитися за 10 років, заявила заступник генерального секретаря НАТО Роуз Ґаттемоллер. Вона вказала на «політику відкритих дверей», яку проводить Альянс, при тому визнаючи, що «Україна поки що на національному рівні для себе сама не вирішила, що зацікавлена в отриманні ПДЧ».

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, одначе, був більш відвертим не лише у своїй підтримці України, але в своєму обуренні агресивними тактиками Росії в Європі та її втручанням у вибори США.

«Наші друзі в Україні! – Хочу, щоб рішення вступити до НАТО було Вашим рішенням, не рішенням Росії. Союзникам по НАТО варто пам’ятати, що українці відмовилися від ядерної зброї із зрозумінням, що це буде для них гарантією безпеки», - заявив Ґрем.

«Ми (США – ред.) та інші країни підписали (Будапештський меморандум – ред.), який наші друзі в Росії потоптали. Для Росії верховенство права нічого не означає. Чи має воно значення для нас? Я б хотів кращих відносин з Росією, але зараз це дуже складно. Я колись журився, що наші дії можуть розлютити Росію. Я вже про це не журюся», - підкреслив Ліндсі Ґрем.

Він зазначив, що якщо Росія продовжуватиме свої агресивні дії, вона отримає те, на що заслужила. Друзям в Україні та Грузії він радить бути терплячими.

«Надіюся, що колись у нас буде сила воля гідно протиставитися агресії, яку я вважаю невиправданою».

На підтримку слів американського сенатора Ліндсі Ґрема міністр оборони Естонії Юрі Луйк висловив сподівання, що Україна буде в НАТО.

«Я не можу передбачити час. Але я завжди кажу своїм українським і грузинським колегам: будьте терплячі, працюйте, будьте готові і якщо з'явиться можливість - ви повинні її використовувати».

Нагадаємо, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент України Петро Порошенко провів зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

Порошенко натякнув, що США нададуть Україні не тільки «джавеліни».

У Мюнхені президент України Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент Петро Порошенко під час виступу 54-ій Мюнхенській безпековій конференції закликав посилювати стійкість України через внутрішні реформи та зовнішню підтримку.

Джерело: Голос Америки