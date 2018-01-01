Порошенко закликав ЄС і НАТО «тримати двері відкритими для України»

Президент також закликав підтримувати зміцнення обороноздатності України

Президент Петро Порошенко під час виступу 54-ій Мюнхенській безпековій конференції закликав посилювати стійкість України через внутрішні реформи та зовнішню підтримку. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента. «Пам'ятайте, що в світі не існує жодної іншої країни, яка б одночасно просувалася вперед на обох напрямках – і в



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Петро Порошенко

Президент також закликав підтримувати зміцнення обороноздатності України

Президент Петро Порошенко під час виступу 54-ій Мюнхенській безпековій конференції закликав посилювати стійкість України через внутрішні реформи та зовнішню підтримку.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

«Пам'ятайте, що в світі не існує жодної іншої країни, яка б одночасно просувалася вперед на обох напрямках – і в боротьбі з агресією, і в проведенні найбільших реформ, які були в історії нашої країни», - наголосив глава держави.

Він акцентував на тому, що цього року Україна зберігатиме динаміку реформ - це стосується і вимоги президента щодо створення спеціалізованого антикорупційного суду.

Порошенко підкреслив, що прогрес України був би неможливий без допомоги наших партнерів.

«Але ми могли б примножити наші здобутки на шляху реформ, в тому числі шляхом таких ініціатив, як Європейський план для України», - додав він.

Президент також закликав підтримувати зміцнення обороноздатності України.

«Ми не претендуємо на території нашого сусіда, а захищаємо власну землю. Посилений оборонний потенціал України збільшить ціну російської агресії. Перед обличчям такого сильного стримуючого фактору, Москва двічі подумає перш, ніж розпочинати нові наступальні дії», - наголосив Порошенко.

Президент підкреслив: «I останнє за рахунком, але не за значенням – тримайте відчиненими двері для України, чи то в ЄС, чи в НАТО».

Глава держави зауважив, що найбільші здобутки у сфері безпеки йдуть від розширення та трансформації, а не від відступу та збереження статус-кво.

«Це дасть шанс зупинити поступ альтернативного порядку денного Кремля, який заснований на брехні, насильстві та неповазі до прав людини, верховенства права та демократії. Це дасть шанс зупинити Світову Гібридну Війну та позбавити Росію інструментів, які вона використовує для дестабілізації наших рідних країн», - наголосив президент.

Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

Президент Петро Порошенко під час виступу на 54-ій Мюнхенській безпековій конференції закликав не послаблювати санкції проти Росії.

Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу.

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