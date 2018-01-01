Україна потребує більшої допомоги НАТО – Порошенко на зустрічі зі Столтенбергом

Президент України провів зустріч з генеральним секретарем НАТО

У Мюнхені президент України Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це пише Банкова. Глава держави подякував за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку НАТО та солідарність у протидії російській агресії. Порошенко підкреслив, що Україна послідовно продовжує курс



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Президент України провів зустріч з генеральним секретарем НАТО

У Мюнхені президент України Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це пише Банкова.

Глава держави подякував за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку НАТО та солідарність у протидії російській агресії.

Порошенко підкреслив, що Україна послідовно продовжує курс євроатлантичної інтеграції та реформи сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів Альянсу. Було висловлено зацікавленість у залученні більшої практичної та експертної допомоги НАТО для досягнення подальшого прогресу на цьому шляху.

Нагадаємо, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент України Петро Порошенко провів зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Порошенко у Мюнхені під час безпекової конференції провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, якій подякував за навчання українських військових.