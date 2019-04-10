Аналізи Порошенка будуть досліджувати у США



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Президент Петро Порошенко 10 квітня здав аналізи спеціалістам Добровільної антидопінгової організації VADA

Представники VADA повідомили, що президент Порошенко добровільно погодився пройти тестування та здав пробу урини на аналіз

Аналізи, які президент Петро Порошенко 10 квітня здав спеціалістам Добровільної антидопінгової організації VADA, будуть досліджені у лабораторії в США.

Про це журналістам на НСК «Олімпійський» повідомили представники VADA.

За їхніми словами, президент Порошенко добровільно погодився пройти тестування та здав пробу урини на аналіз.

«Проби направлять до лабораторії в США. На початку наступного тижня будуть результати», - повідомила представник VADA.

Як відомо, представники VADA чекають, що на НСК «Олімпійський» до 18:00 можливо прибуде для здачі аналізів також кандидат в президенти Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що не оплачував аналізи, які він здав VADA, і не знає, скільки вони коштують.

Як відомо, Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти 10 квітня на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.

Як повідомляв «Главком», на прохання екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Напередодні очільниця МОЗ Уляна Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського, які вже були здані раніше.