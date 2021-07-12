Сьогодні на Західній Україні – штормове попередження

Погода сьогодні не потішить

Рятувальники попереджають про погіршення погоди

На понеділок, 12 липня, на Західній Україні оголошено штормове попередження.

На Закарпатті, в Карпатах і в південних областях вночі на 12 липня очікуються сильні зливи з грозами, градом і шквальним вітром. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією рятувальників, вдень 12 червня в південних, центральних областях, на Прикарпатті та Закарпатті грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спека 30-34 градусів затримається ще трохи більше тижня.

Вже 19-20 липня прийде незначне похолодання.

А тропічний шторм Ельза вдарив по американській Флориді. В результаті стихії загинула як мінімум одна людина.

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