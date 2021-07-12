  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Сьогодні на Західній Україні – штормове попередження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Погода сьогодні не потішить - Сьогодні на Західній Україні – штормове попередження
    Погода сьогодні не потішить

    Рятувальники попереджають про погіршення погоди

    На понеділок, 12 липня, на Західній Україні оголошено штормове попередження.

    На Закарпатті, в Карпатах і в південних областях вночі на 12 липня очікуються сильні зливи з грозами, градом і шквальним вітром. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    За інформацією рятувальників, вдень 12 червня в південних, центральних областях, на Прикарпатті та Закарпатті грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що спека 30-34 градусів затримається ще трохи більше тижня.

    Вже 19-20 липня прийде незначне похолодання.

    А тропічний шторм Ельза вдарив по американській Флориді. В результаті стихії загинула як мінімум одна людина.

    Читайте також:


    Теги: ДСНС спека рятувальники шторм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні на Західній Україні – штормове попередження