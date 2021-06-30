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    У Канаді аномальна спека: загинули 30 людей

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    Температура повітря в окремих регіонах Канади сягнула рекордних показників - У Канаді аномальна спека: загинули 30 людей
    Температура повітря в окремих регіонах Канади сягнула рекордних показників
    Фото: Reuters

    За останню добу поліція Бернабі відреагувала на більш ніж 25 дзвінків про випадки раптової смерті

    Понад 30 людей стали жертвами аномальної спеки в Канаді за минулі дві доби. Про це повідомила на своєму сайті Канадська королівська кінна поліція міста Бернабі в провінції Британська Колумбія.

    В Канаді зафіксували найвищу температуру в історії. Температура в Літтоні, Британська Колумбія, зросла до 46,6 градуса, повідомляє ВВС.

    До цього тижня температура в Канаді ніколи не перевищувала 45 градусів.

    Мешканка села Літтон розповіла, що вийти на вулицю було «майже неможливо».

    «Ми намагаємось якомога більше залишатися в приміщенні. Я маю на увазі, ми звикли до спеки, і це суха спека, але 30 градусів значно відрізняється від 47», - сказала вона.

    У сусідньому місті Бернабі поліція заявила, що реагувала на 25 випадків «раптової смерті», додавши, що багато з них були літніми людьми.

    «Вважається, що спека є фактором, що сприяє більшості смертей», - йдеться у повідомленні агентства.

    Нагадаємо, напередодні Київ побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.

    Теги: спека Колумбія поліція
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    У Канаді аномальна спека: загинули 30 людей