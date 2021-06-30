У Канаді аномальна спека: загинули 30 людей

За останню добу поліція Бернабі відреагувала на більш ніж 25 дзвінків про випадки раптової смерті

Понад 30 людей стали жертвами аномальної спеки в Канаді за минулі дві доби. Про це повідомила на своєму сайті Канадська королівська кінна поліція міста Бернабі в провінції Британська Колумбія.

В Канаді зафіксували найвищу температуру в історії. Температура в Літтоні, Британська Колумбія, зросла до 46,6 градуса, повідомляє ВВС.

До цього тижня температура в Канаді ніколи не перевищувала 45 градусів.

Мешканка села Літтон розповіла, що вийти на вулицю було «майже неможливо».

«Ми намагаємось якомога більше залишатися в приміщенні. Я маю на увазі, ми звикли до спеки, і це суха спека, але 30 градусів значно відрізняється від 47», - сказала вона.

У сусідньому місті Бернабі поліція заявила, що реагувала на 25 випадків «раптової смерті», додавши, що багато з них були літніми людьми.

«Вважається, що спека є фактором, що сприяє більшості смертей», - йдеться у повідомленні агентства.

Нагадаємо, напередодні Київ побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.