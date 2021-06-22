Антициклон приніс в Україну сильну спеку, але в деяких областях задощить

Короткочасні локальні дощі та грози будуть в Карпатах та на півдні України

Спеку викликав антициклон Zoe, який передбачає суху, малохмарну та спекотну погоду

На зміну дощам в Україну прийшла спека, а в деяких регіонах температура повітря підніметься до +36. Про це інформує пресцентр УкрГідрометцентру.

Таку ситуацію викликав антициклон Zoe, який передбачає суху, малохмарну та спекотну погоду.

Відомо, що такі погодні умови утримаються по всій території країни до кінця цього тижня. Також можливі короткочасні локальні дощі та грози.

Дощі та грози найближчими днями будуть у південних областях та Карпатах, на решті ж території країни буде сухо.

Цього тижня температура буде високою, денні максимуми у більшості областей досягатимуть +31+36.

Послаблення спеки очікується у суботу та неділю. Саме в ці дні до України з заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря.

Додамо, що в Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць.

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