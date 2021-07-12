Блискавка вдарила у м’яч під час гри у гольф (відео)

У США під час негоди блискавка влучила у м’яч у польоті

У Сан-Антоніо, США, блискавка потрапила у ігровий снаряд просто під час гри у гольф.

Як повідомляє Mail Online, 18-річний хлопець потужним ударом запустив м’яч, який набрав швидкості 88 миль на годину. У польоті просто у нього вдарила блискавка.

Гравець Томас Гомес був настільки вражений, що впав на землю. «Я страшенно радий, що блискавка вдарила у м'яч, а не в мене», згодом пожартував він.

Власники гольф-клубу повідомили, що під час грози не просили гостей сховатися.

«Зазвичай ми не змушуємо гостей евакуюватися з поля під час урагану і просто пропонуємо їм сховатися в приміщенні, поки ураган не вщухне», – зауважив працівник гольф-клубу.

Однак цього разу інструктори закликали відвідувачі терміново зайти в будівлю.

Унікальність випадку пояснюють так: шанс, що блискавка потрапить у м'яч у повітрі, а не у людину, що у руках тримає металеву ключку – мінімальний.

Нагадаю, тропічний шторм Ельза вдарив по американській Флориді. В результаті стихії загинула як мінімум одна людина.

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