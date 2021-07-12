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    Блискавка вдарила у м’яч під час гри у гольф (відео)

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    Це унікальний випадок - Блискавка вдарила у м’яч під час гри у гольф (відео)
    Це унікальний випадок

    У США під час негоди блискавка влучила у м’яч у польоті

    У Сан-Антоніо, США, блискавка потрапила у ігровий снаряд просто під час гри у гольф.

    Як повідомляє Mail Online, 18-річний хлопець потужним ударом запустив м’яч, який набрав швидкості 88 миль на годину. У польоті просто у нього вдарила блискавка.

    Гравець Томас Гомес був настільки вражений, що впав на землю. «Я страшенно радий, що блискавка вдарила у м'яч, а не в мене», згодом пожартував він.

    Власники гольф-клубу повідомили, що під час грози не просили гостей сховатися.

    «Зазвичай ми не змушуємо гостей евакуюватися з поля під час урагану і просто пропонуємо їм сховатися в приміщенні, поки ураган не вщухне», – зауважив працівник гольф-клубу.

    Однак цього разу інструктори закликали відвідувачі терміново зайти в будівлю.

    Унікальність випадку пояснюють так: шанс, що блискавка потрапить у м'яч у повітрі, а не у людину, що у руках тримає металеву ключку – мінімальний.

    Нагадаю, тропічний шторм Ельза вдарив по американській Флориді. В результаті стихії загинула як мінімум одна людина.

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    Теги: США ураган гольф
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    Блискавка вдарила у м’яч під час гри у гольф (відео)